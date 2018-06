Interpelación: Larraín asegura que retiro de proyecto no es sinónimo de impunidad

Asegurando que el retiro del proyecto de ley que otorgaba beneficios a torturados durante la dictadura no es "sinónimo de impunidad", y reconociendo que "el gobierno militar fue una dictadura", el ministro de Justicia Hernán Larraín concurrió a la interpelación realizada en la Cámara de Diputados por el retiro de la iniciativa legal de parte del gobierno.

Durante la interpelación, que se caracterizó por las manifestaciones a favor y en contra del ministro desde las tribunas, y que estuvo a cargo de la diputada Carmen Hertz, se entregaron duros detalles de los vejámenes sufridos por los cientos de torturados durante la dictadura militar.

Pese a todo, el ministro Larraín aseguró que el proyecto se retiró por causas económicas. "Resulta lamentable tener que retirar un proyecto que daba un paso más, pero las circunstancias económicas nos ha obligado a hacerlo. No podemos hacerlo todo, debemos ir avanzando en todos los frentes paso a paso. Reitero que el retiro de este proyecto no significa que no continuaremos con los esfuerzos de reparación que sean posibles".

El titular de Justicia y Derechos Humanos también agradeció a Carmen Hertz "por su compromiso en esta causa".

Reposición del proyecto

En tanto, en la misma sesión de la Cámara Baja, los parlamentarios aprobaron por 74 votos a favor, 53 en contra y 10 abstenciones solicitar la reposición del proyecto de ley que "comprenda un aumento significativo del monto reparativo anual.

