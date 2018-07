Benito Baranda le responde a ministro Varela: "¿Dónde se educaron los hijos de él?"

El presidente de la fundación América Solidaria, Benito Baranda, pasó por los micrófonos de Tele13 Radio y explicó cómo funciona la organización que combate la pobreza infantil en el continente, además de criticar los dichos del ministro de educación, Gerardo Varela.

En América Solidaria, explicó Baranda, "elegimos profesionales que se incluyen en organizaciones que luchan contra la pobreza infantil", agregando que "trabajamos en escuelas y liceos rurales para evitar que jóvenes y niños abandonen la etapa escolar y valoricen la educación que están recibiendo para romper el círculo de la pobreza".

Sobre Varela, el presidente de América Solidaria dijo que pedir ayuda al gobierno "no es asistencialismo, al estado le compete cumplir con los derechos básicos de lo que está entregando allí", afirmó Baranda. Además, cuestionó la posición desde donde habla Varela, ya que "la pregunta siempre es ¿dónde se educaron los hijos de él?¿qué calefacción tenían?¿se le llovían o no las salas?".

La polémica surgió luego de que el ministro de Educación afirmara que "todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el Ministerio le arregle el techo por goteras o una sala que tiene el piso malo, y yo me pregunto, ¿por qué no hacen un bingo?, ¿por qué de Santiago tengo que ir a arreglar el techo a un gimnasio? Son los riesgos del asistencialismo, la gente no se hace cargo de sus problemas".

[VIDEO] Varela por problemas de infraestructura en colegios: ¿Por qué no hacen un bingo? Polémica generaron los dichos del ministro de Educación, Gerardo Varela, quien durante su discurso en el aniversario de la Fundación Enseña Chile -realizado en la Facultad de Economía y Empresa de la UDP-, habló de los "riesgos del asistencialismo" del Estado, dando ejemplos sobre la infraestructura de los colegios.

"Si efectivamente sus hijos pudieron acceder a esos derechos porque él tenía el poder económico para hacerlo, bueno, que él no acuse a esto de asistencialismo", zanjó Benito Baranda.