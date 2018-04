Sebastián Piñera sobre su hermano: “La decisión final la tomé yo y asumo toda la responsabilidad”

Una semana polémica se vivió en La Moneda luego que el Presidente Sebastián Piñera decidiera designar a su hermano, Pablo Piñera como embajador en Argentina, lo que provocó la reacción de la oposición que elevó una solicitud de revisión ante la Contraloría General para evitar el nombramiento.

Tras días de debate La Moneda optó por retirar el polémico nombramiento pero Sebastian Piñera declaró que su hermano "cumple con todos los requisitos legales para ser designado en dicho cargo" y que "aquí no ha existido ningún acto de nepotismo, ni mucho menos descuido del interés público".

En entrevista con El Mercurio, el Presidente declaró que si bien habló con mucha gente sobre el nombramiento: “La decisión final la tomé yo y asumo toda la responsabilidad”, y agregó que “Pablo Piñera fue designado no por mi, sino por los ex presidentes Aylwin, Frei, Lagos Y bachelet en cargos tan importantes como la subsecretaría de Hacienda”.

Sobre el requerimiento presentado por parlamentario de oposición señaló que “no es primera vez que un Presidente designa un familiar porque cree que ese familiar va a cumplir una buena labor y muchos de los que hoy rasgan vestiduras no abrieron la Boca en situaciones equivalentes en casos anteriores”.

Parlamentarios del oficialismo, como Felipe Kast de Evópoli calificaron el nombramiento como "un error político", ante esto Piñera expresó que: “Viva la libertad, aquí todos opinan. He escuchado muchas opiniones, me quedo más con las de ex cancilleres que saben lo que es el rol de la Cancillería y las relaciones exteriores”.

Sobre las contrataciones de parientes en el aparato estatal Piñera declaró que lo importante es “desterrar todo síntoma de nepotismo o abuso” y agregó que es importante que “el bien común prevalezca por el interés particular y el interés público sobre el interés privado”.