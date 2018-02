Oficialismo se divide por respaldo de La Moneda a General Villalobos

Ante los cuestionamientos surgidos a Carabineros por las acusaciones de adulteración de evidencia de parte de la fiscalía de la novena región, el ministro del Interior se reunió con el General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, a quien confirmó en el cargo esperando el resultado de la investigación que realiza el general Pineda.

Fernández aseguró que “no hay motivos para pedirle la renuncia” al general por las controversias de la “Operación Huracán” y agregó que “hay que esperar la verdad judicial y de acuerdo a ella hay que asumir las responsabilidades”.

Según consigna El Mercurio, las opiniones dentro de la oposición están divididas con respecto al respaldo de La Moneda a Villalobos. En una línea similar a la del ejecutivo tiene el Senador por la Araucanía, Jaime Quintana (PPD) quien dijo que “No hay que anticiparse ni prejuzgar. El Gobierno hubiera cometido una irresponsabilidad si hubiese tomado una decisión sin contar con las pruebas”.

El miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Gabriel Silber (DC) señaló que el ministro “hace lo correcto, que es poner paños frios al conflicto entre Carabineros y la fiscalía”.

Por el contrario, el diputado PPD Jorge Tarud no estuvo de acuerdo con los dichos del ministro y apuntó contra el subsecretario del interior asegurando que “Lo que pasa es que el Gobierno no lo hace porque el señor Aleuy también tendría que irse. El tiene la responsabilidad política de estos hechos y el Ejecutivo no lo quiere asumir”.

Mientras, el diputado DC Jaime Pilowsky fue más duro con sus críticas hacia el gobierno. acusando que debería “mostrar de liderazgo”. El diputado señaló que “la policía está bajo subordinación del Ministerio del Interior y la Presidencia de la República, y pedir la renuncia sería lo más adecuado para este gobierno”.

Se espera que la entrega del informe se efectúe antes del 11 de marzo pero no se tiene una fecha clara ya que la investigación comenzó recien esta semana.