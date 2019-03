Oposición endurece tono y pide sesión especial por política exterior de Chile

Acusando una "improvisación" del gobierno en la política exterior, el senador DC Jorge Pizarro anunció que solicitará una sesión especial para abordar el tema.

La ofensiva se da en medio de las críticas del bloque opositor a la inminente llegada al país del Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Una situación que se suma a la visita de Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, quien será recibida por el Presidente Sebastián Piñera en su calidad de "primera dama encargada". Todo esto en la antesala de la cumbre Prosur, promovida por Piñera y donde La Moneda será la anfitriona este viernes.

"Este tema se viene debatiendo ya desde hace un rato producto de las incoherencias que ha tenido el Gobierno, el Presidente y la Cancillería, en la implementación de nuestra política exterior al no participar en el acuerdo migratorio de Naciones Unidas, en los temas medio ambientales, lo que ha sido el uso y abuso comunicacional de hechos internacionales mezclándolos con política interna", dijo Pizarro.

"Yo espero que sirva esa sesión especial, está fijada con un comité para la primera semana de abril donde podamos retomar de manera seria, de manera permanente los acuerdos y los consensos básicos en materia de política exterior" Jorge Pizarro, senador DC

El senador DC aseguró que de parte de la Cancillería "hay mucha improvisación, sin discusión, por ejemplo, lo que va a ser la creación de esta nueva instancia, supuestamente, de integración y cooperación entre los países de Sudamérica. Nos parece que hace rato ya lamentablemente se rompió un acuerdo tácito que implicaba una política exterior en materia de relaciones internacionales en nuestro país donde había acuerdos y consensos que le daban fuerza y potencia a esa postura de nuestro país".

"Se está mezclando el debate con las cosas externas y no creo que eso sea bueno, la visita del jefe de estado de Brasil, por ejemplo implica un debate interno en materia de lo que él ha planteado respecto a derechos de las personas, a libertades, posturas sumamente extra conservadoras que sin duda atentan con lo que una política exterior chilena de promover el respeto a los derechos a las personas, las libertades, la democracia, la participación ciudadana, terminar con las discriminaciones, creo yo que discutir con mayor altura de miras en una sesión especial con el Canciller presente o con quien el Gobierno estime necesario, es algo que puede ser positivo para retomar estos acuerdos de política exterior", sentenció.

Presidente del Senado se restará de almuerzo con Bolsonaro

En paralelo, el presidente del Senado, Jaime Quintana, notificó su decisión de restarse del almuerzo oficial que se realizará este sábado por la visita de Bolsonaro. Aunque dijo que tenía actividades en la región que representa, el legislador PPD manifestó que también existe una "decisión política".

Por su parte, el senador PPD Felipe Harboe manifestó que "creo que el gobierno ha sido extremadamente errático en materia de relaciones exteriores".

"Creo que se está haciendo un festín de la política exterior de Chile, así que ya cualquier cosa es esperable" José Miguel Insulza, senador PS

"Creo que Chile ha tenido una tradición republicana, hay tratados internacionales, creo que más allá de que hemos condenado no solo el régimen de Maduro, sino que el régimen de Chávez, creo que lo que está haciendo el gobierno es extremar la situación, recibir a la esposa de un señor que hoy día se autodenomina presidente de la república en calidad de primera dama, me parece que es extremadamente delicado", agregó.

En tanto, el senador PS y ex canciller José Miguel Insulza dijo sobre la presencia de la esposa de Guaidó: "Bienvenida a Chile y si la quieren recibir es un asunto del Presidente de la República, yo no voy a hacer comentarios sobre eso", aunque luego ironizó que "la condición de primera dama encargada no la conocía".

Posteriormente, el ex pánzer afirmó: "Creo que se está haciendo un festín de la política exterior de Chile, así que ya cualquier cosa es esperable".