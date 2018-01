Piñera anuncia gabinete marcado por presencia de su círculo íntimo y figuras de tonelaje político

Un regalo físico y uno virtual. Ese fue el presente que entregó Sebastián Piñera a los 23 ministros que acompañarán su regreso a La Moneda, desde el 11 de marzo.

A diferencia de 2010, cuando les obsequió un pendriva, este vez el regalo fue una carpeta con la Constitución y el programa de gobierno. A esto se sumó un acceso a Dropbox, una nube virtual con archivos clave para desempeñar sus funciones.

"Les vamos a exigir que entreguen lo mejor de ustedes" afirmó Piñera en una ceremonia realizada en el ex Congreso y que comenzó con un homenaje al fallecido antipoeta Nicanor Parra.

El anuncio del gabinete estuvo marcado por la inclusión de figuras de su círculo íntimo, como Andrés Chadwick y Cecilia Pérez, quienes regresan a los mismos cargos que desempeñaron en fase final de su primer mandato: Interior y vocería. A ellos se suma Gonzalo Blumel, quien ejerció un rol crucial durante la campaña y que ahora llega a la primera línea política a cargo de la Segpres.

Chadwick y Pérez, en todo caso, no son los únicos ex ministros que volverán a La Moneda: Felipe Larraín se repetirá el plato en Hacienda, mientras que el ex canciller Alfredo Moreno dejará la CPC para asumir en Desarrollo Social, una de las carteras que Piñera ha definido como clave para su segunda administración.

Una de las grandes sorpresas fue el escrito y ex titular de Cultura, Roberto Ampuero, quien llegará a la Cancillería y debutará con una misión clave: los alegatos orales por la demanda marítima boliviana. También volverá Juan Andrés Fontaine, quien esta vez estará a cargo de Obras Públicas.

El gabinete estará marcado, además, por la incorporación de figuras de tonelaje político, una de las deficiencias de su primer gabinete de 2010, donde la mayoría venía del mundo privado.

Dentro de los nombres destacan figuras que dejaban sus cargos en el Congreso el próximo 11 de marzo, pues habían decicido no repostular, como los senadores Hernán Larraín (Justicia), Alberto Espina (Defensa) y Baldo Prokurica (Minería).

También llegará al equipo de ministros el diputado UDI Felipe Ward, quien tuvo un intento frustrado de llegar al Senado. Otra ex parlamentaria es Marcela Cubillos, quien ejerció un rol clave en la oposición al primer gobierno de Bachelet, y que ahora llega a Medioambiente.

Para ver las cifras que dejó el gabinete entra acá.

