Piñera califica de un "error" indicación que impediría expulsión de inmigrantes

El Presidente Sebastián Piñera reaccionó a lo ocurrido en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, donde legisladores opositores aprobaron una indicación que impediría al Estado expulsar a ciudadanos extranjeros desde Chile, en el marco de la Ley de Migración presentada por el Ejecutivo.

Según informó este miércoles "El Mercurio", dos diputados PS, un PPD e igual número de la DC, del PR, RD, además de un independiente, aprobaron la controvertida indicación. "Ningún extranjero podrá ser expulsado o devuelto a su país". En reemplazo de esto, se propone mantener el principio de estatuto del refugiado.

Frente a esto el Mandatario fue enfático: "Vi que el Congreso aprobó la indicación que pretende prohibir que nuestro país pueda expulsar a los inmigrantes que ingresan de forma ilegal, que cometen delitos o que tienen antecedentes policiales. Yo pienso que eso es un error".

En la misma línea, el mandatario dijo que se mantendrá la "hermosa tradición" de Chile como un país abierto y "vamos a abrir los brazos para recibir a los que vienen a colaborar, a integrarse, a respetar nuestras leyes, a contribuir al desarrollo de nuestro país y, por supuesto, a crear y formar una nueva vida; pero vamos a cerrar las puertas a todos aquellos que vienen a cometer delito, a traer narcotráfico o a causarle daño a nuestra sociedad".

No obstante, la diputada del PS Daniella Cicardini, explicó a través de Twitter que la indicación "no se trata de expulsar o no, se trata de dignidad y no pasar a llevar tratados internacionales, hay que respetar el debido proceso siempre, estamos en una sociedad desarrollada. Consideremos la integridad de las personas, tener claras antes las causas y criterios para expulsar".