Timonel PPD tras dichos de Jadue sobre Muñoz: "Superan todos los límites, el PC no lo puede avalar"

El presidente del PPD Gonzalo Navarrete entró de lleno a la polémica entre el canciller y militante de su partido, Heraldo Muñoz, con el alcalde y miembro de las filas del PC, Daniel Jadue.

En conversación con T13.cl Navarrete rechazó los dichos de Jadue, quien afirmó en Tele13 Radio que Muñoz le ha "ocultado información" a la Presidenta Michelle Bachelet. El alcalde detalló que en una ocasión le reclamó "personalmente a la Presidenta porque el gobierno de Chile no se había manifestado por la deportación sistemática de ciudadanos chilenos, a pesar de que tenemos un convenio de libre migración con Israel". Tras esto, afirmó que "la Presidenta me dijo que no está enterada y que va a verlo, y después, en la tarde, salió una declaración manifestando la preocupación por la deportación".

-Después que Jadue dijo que el canciller "actúa como agente norteamericano", Muñoz afirmó que una "alta autoridad" del PC le había ofrecido dar explicaciones por los "agravios" de Jadue, lo que finalmente no sucedió". Tras esto, el edil fue más allá y advirtió que el canciller le ocultaría información a la Presidenta. ¿Qué le parecen sus dichos?

Espero que el PC defina una línea, porque si el PC como institución respalda la opinión de Jadue, entonces ahí hay un problema con el gobierno, con la coalición y con el futuro de una alianza de centroizquierda.

-¿Qué le parecen las últimas declaraciones del alcalde Jadue? En específico sobre el supuesto ocultamiento de información a la Presidenta.

Las declaraciones del alcalde Jadue ya superan todos los límites que permitan algún tipo de conversación. Espero que sean solo opiniones de él, ya que el PC no puede avalar el que un militante destacado esté diciendo que hay ocultamiento de información. En segundo lugar, decir eso es pensar que la Presidenta no tiene vías de información suficientes ante hechos que son públicos y notorios, porque del tema de Venezuela, que es el más complejo, todos sabemos lo que opina y saca como resolución la propia comunidad económica europea en el Parlamento europeo. Es evidente que en Venezuela tenemos un problema serio de legitimidad democrática. Creo que la opinión del alcalde Jadue no tiene ningún sustento y mantienen una línea de agresión personal, para un partido de gobierno es inaceptable y esperaríamos que el PC tuviera un pronunciamiento oficial sobre el tema.

-Jadue sostuvo en Tele13 Radio que recién cuando habló con Bachelet sobre la deportación de chilenos de Israel hubo un comunicado público de Chile ante la situación.

Las políticas de Estado no se resuelven en la opinión estrictamente de militancias palestinas o militancias israelíes. La definición de una política de Estado en relación al conflicto árabe-israelí va mucho más allá de lo que pueda opinar una legítima opinión de un sector. Creo que la política de Estado en ese sentido está centrada en todo lo que hace la Cancillería y las indicaciones de la Presidenta. Por lo tanto, acusar que hay desinformación es prácticamente un insulto que creo que no corresponde.

-¿Qué esperan que haga el PC ante sus dichos? ¿Que rectifique al alcalde Jadue?

Primero, sobre las opiniones descalificatorias en lo personal al canciller, el PC debe aclarar la opinión político institucional del partido. No es aceptable que dentro de los miembros de una coalición haya insultos personales. La calificación de ‘agente norteamericano’ o de ‘trabajar como agente de Trump’, me parecen que van más allá de cualquier trato razonable en un espacio político de relativa convivencia y creo que eso requiere una aclaración del partido.