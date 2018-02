PPD tras giro en Operación Huracán: "Reconoce la debilidad de las indagatorias realizadas"

Una declaración de ocho puntos emitió este martes la vicepresidencia indígena del PPD, tras la revocación de la Corte de Apelaciones al sobreseimiento a los comuneros mapuche imputados, y la decisión de no perseverar ante los cuestionamientos de una presunta manipulación de pruebas.

"La denominada operación 'Huracán' puso en tela de juicio los procedimientos policiales y de inteligencia, situación que obliga a una reflexión de lo ocurrido en La Araucanía en distintos casos", afirmó el texto.

Pese a esto, la colectividad aseguró que "la resolución de la Corte de Apelaciones no establece culpabilidades o inocencias", y "reconoce que el Ministerio Público no tiene más pruebas en contra de los actuales imputados y, al acoger la solicitud de no perseverar en el caso, reconoce la debilidad de las indagatorias realizadas".

Además, la tienda dirigida por Gonzalo Navarrete demandó "replantear la forma de abordar delitos o situaciones punibles en que eventualmente se vean involucrados hermanos pertenecientes al pueblo Mapuche".

El PPD sostuvo que "la comisión de reiterados delitos en cualquier región no es fundamento para 'pacificar' o 'restablecer el estado de derecho' como objeto de la gestión de cualquier gobierno, puesto que ello significa una política estrictamente represiva o eventualmente militarizada".

Finalmente, el partido hizo un llamado al "gobierno que asume en los próximos días", a que "sepa manejar estas situaciones con altura de miras, más allá de nuestras diferencias políticas, con el respeto y dignidad que merecen nuestros pueblos originarios, para lo cual manifestamos nuestra plena voluntad de contribuir a dichos objetivos".