Qué hace el Consejo de Asignaciones, la instancia que mantendría a Zaldívar vinculado al Congreso

Cuando perdió su cupo senatorial en la región del Maule, muchos apostaban a que Andrés Zaldívar (DC, 81 años) pondría fin a su dilatada carrera en el servicio público. Sin embargo, ahora aparece como posible integrante del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias (CRAP).

Aunque los nombres de Zaldívar y de las otras cuatro personas que aparecen en la propuesta de la Comisión Bicameral para el próximo período deben ser ratificados con 3/5 de cada Cámara, la postulación ha sido controversial.

Esto porque el propio Zaldívar, en su calidad de presidente del Senado, había resuelto no entregar la información sobre asesorías parlamentarias que solicita la Fiscalía, que lleva un proceso por irregularidades en dicho instrumento. Por lo pronto, diputados como René Saffirio y Vlado Mirosevic han anunciado que rechazarán la lista.

Nominan Andrés Zaldívar para Consejo Asignaciones Parlamentarias cuando deje cargo senador.El mismo que negó información del Senado a Fiscales sobre gastos de asignaciones que tendría que controlar.DE ESTO CHILE ESTÁ CANSADO.No tendrá mi voto y necesita 72 en la Cámara.RT. — René Saffirio E. (@renesaffirio) 8 de enero de 2018

La votación se realizará el martes por la tarde en el Senado y el miércoles en la Cámara de Diputados.

Pero, ¿qué hace el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y sus integrantes?

Vigente desde el año 2010, el CRAP utiliza presupuesto del Congreso Nacional para determinar el monto, destino, reajustabilidad y criterios de uso de los fondos públicos utilizados en por diputados o senadores.

La dieta que reciben los cinco consejeros de la instancia se calcula en torno a las 100 UF ($2.678.950). El presidente recibe una bonificación del 30%.

Los postulantes para 2018-2022

La elección de los consejeros se hace hasta 60 días antes del cambio de periodo parlamentario. Es decir, la lista de este periodo será validada por las actuales cámaras y formará el CRAP entre 2018 y 2022.

La lista de propuestas, además debe cumplir con tener un ex consejero del Banco Central; un ex decano de una facultad de Administración, de Economía o de Derecho de cualquier universidad reconocida oficialmente por el Estado; un ex senador y un ex diputado que se hayan desempeñado como parlamentarios durante un mínimo de ocho años, y un ex Ministro de Hacienda, o un ex Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, o un ex Director de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

De esta manera, y pese a su larga trayectoria en el Senado, Zaldívar es nominado como ex ministro de Hacienda de Eduardo Frei Montalva.

Otro caso llamativo es el del actual ministro de Defensa, José Antonio Gómez (PRSD), quien es nominado en su calidad de ex senador.

Junto a ellos aparecen los nombres de Enrique Mashall (ex consejero del Banco Central), Arturo Irarrázabal (ex decano de Derecho en la PUC) y Alfonso Vargas (ex diputado, RN).

El Consejo actual