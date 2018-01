Ricardo Lagos: “No me gusta cuando veo que alguien tiene inversiones en paraísos fiscales”

Ricardo Lagos ha sido un observador del último proceso de la centroizquierda, donde quiso ser candidato "para unir al sector" pero que “si ni siquiera los míos propios piensan que sirvo para eso tengo que declinar”, dijo el ex Presidente en entrevista con El Mercurio.

Sobre cuales deberían ser las prioridades ineludibles del gobierno de PIñera, Lagos dice que “Lo primero es abordar el tema de la desconfianza”. Esta desconfianza, según el histórico de la Concertación, tiene el origen en la relación del dinero y la política. Lagos afirma que “No me gusta cuando veo que alguien tiene inversiones en paraísos fiscales, porque los paraísos fiscales hoy en día no son bien vistos por la comunidad internacional”.

Lagos también realizó una evaluación del segundo gobierno de Michelle Bachelet, el cual califica como “un gran esfuerzo por abrir los grilletes de lo posible” , el ex mandatario asegura que hay una ciudadanía que está más abierta a determinados temas que antes no. Pese al apoyo al proyecto de la Nueva Mayoría, también hizo críticas al aseverar que: “A lo mejor ciertas cosas no se han implementado de la mejor manera, las reformas que quiere hacer la Presidenta de la República”, pero que “había que hacer esas reformas”.

Sobre el papel que debe tener la centroizquierda como oposición a Chile Vamos, Lagos dijo que: “Hay que tener los oídos y los ojos abiertos para escuchar y mirar lo que se nos plantee, y sobre esa base pensar lo que es mejor para Chile”.

El ex jefe de Estado aseguró que la derrota que ha tenido la centroizquierda “ha sido muy fuerte producto de la división, no es nada nuevo”. Además proyecta que “si no tenemos unidad, no me extrañaría que estuviéramos frente a un cambio que puede durar mucho tiempo más que un gobierno”.