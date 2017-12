Ricardo Lagos sobre campaña de Guillier: “Nadie me pidió una colaboración particular”

En una actividad desarrollada en el Instituto Nacional, en donde se repuso el retrato del ex presidente Lagos y de Salvador Allende en la galería de los presidentes que estudiaron en el Instituto, Ricardo Lagos se refirió a las críticas sobre su participación en la campaña presidencial de la Nueva Mayoría.

El ex presidente, al ser consultado sobre una posible autocrítica de su rol en la campaña, dijo que “La única autocrítica que yo hago es con las cosas que se me piden: nadie me pidió una colaboración particular”.

Fue de conocimiento público el debate dentro del comando de Alejandro Guillier sobre incorporar o no al ex jefe de Estado en algún rol activo en la campaña, pero no hubo acuerdo sobre si la figura de Lagos podía aportar o restar apoyos.

Ricardo Lagos también se refirió a su visita a Sebastián Piñera, acto que generó incomodidad en algunos sectores del Partido Comunista, sobre la cita señaló que: “La visita al Presidente Piñera fue consecuencia de su invitación, como lo señalé oportunamente. No era un visita protocolar, porque los ex presidentes no cumplimos eso, pero era una visita republicana”.