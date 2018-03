Seis puntos clave del último alegato de Bolivia en La Haya

Exactamente a las 05:00 horas de Chile (10:00 horas en La Haya) se abrió la sesión en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para escuchar la réplica de Bolivia por la demanda presentada contra Chile, en la que se pide a la Corte que obligue a negociar una salida al Océano Pacífico, fue además la última oportunidad del país altiplánico de entregar sus argumentos ante el tribunal.

Los abogados de Bolivia rebatieron la postura entregada por Chile el pasado jueves y viernes, y entregaron nuevos antecedentes, tal como lo solicitó el pasado viernes el presidente de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf; las intervenciones de esta semana deben ser sucintas, evitando repetir conceptos usados en la primera ronda de alegatos.

1. "Tergiversaciones"

El primero en intervenir durante esta jornada fue el abogado iraní, Payam Akhavan, quien se refirió a supuestas "tergiversaciones" de Chile en sus argumentos. "Bolivia dejó en claro que en ningún momento renunció a una salida soberana al mar, a la luz de este patrón de tergiversaciones por parte del equipo jurídico chileno, invitamos a la Corte a que traten con gran cautela estas declaraciones".

El abogado además calificó como "apocalípticas" algunas aseveraciones de Chile, al referirse al argumento con el cual se indica que si la Corte acepta la demanda boliviana, otros países podrían pedir revisar tratados vigentes. "Esto naturalmente es absurdo y saca la cuestión de contexto, la práctica que rige las relaciones de Bolivia y Chile es particular, por no decir única. ¿Cuántos países han negociado sobre una salida al mar por más de un siglo? La reivindicación muy específica de Bolivia no abre una caja de pandora", señaló.

2. "Compromisos morales"

El abogado Antonio Remiro Brotóns comenzó su intervención asegurando que "ni Dios ni la corona de España otorgaron a Chile el litoral del Pacífico desde Punta Arenas a Arica, Chile se ha apropiado de ese litoral desde el paralelo 24 a través de la fuerza, quebrando un tratado de límites en vigor".

Así, el abogado empezó a argumentar a favor de la necesidad de Bolivia de negociar un acceso por justicia, basándose en parte en las propias palabras de Chile.

"Chile tiene muchas virtudes como su agente declaró el jueves pasado, por lo tanto este es el momento idóneo para que Chile esté acorde y a la altura de sus compromisos morales e indudablemente jurídicos", señaló.

3. Cita a Insulza

En el turno de la abogada británica Amy Sander, se hizo referencia a las resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), que para Chile constituyen documentos políticos y no jurídicos. En ese contexto, la abogada citó al ex secretario general del organismo y ex agente chileno ante la CIJ, José Miguel Insulza, señalando que "en 2006, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza declaró que la OEA considera desde hace tiempo a este tema como de interés de todo el continente, en 2010 dijo que el tema del acceso de Bolivia al mar tenía que ser resuelto, reconociendo la importancia de las declaraciones, en 2011 Bolivia dio gracias a los miembros por su continuo apoyo y al secretario general por sus palabras".

En ese mismo contexto, la abogada puntualizó que "Chile no puede ahora simplemente aceptar lo que le conviene y rechazar lo que no le conviene y rechazar que hay una obligación vinculante sobre sí misma".

En conversación con T13.cl, José Miguel Insulza calificó de "efectista" la ofensiva boliviana.

"Yo efectivamente siempre he sido partidario de buscar solución a los problemas que nos plantea Bolivia, pero nunca he hablado de soberanía", sentenció.

4. "Maniobra burda"

En su momento, el abogado francés Mathias Forteau se encargó de enfatizar que Bolivia siempre ha buscado negociar intentando llegar a una salida soberana al Océano Pacífico.

En ese sentido indicó que "el proyecto de agosto de 1971 confirma que la intención de Bolivia era retomar el acuerdo de 1950, esto se refleja en las actas de la reunión de abril de 1971. La táctica de los letrados de Chile se centra en algunos aspectos de la cronología sobre otros, la maniobra es burda y hay numerosas lagunas en la cronología chilena".

Forteau también se refirió a la Agenda de los 13 puntos y el origen de la demanda boliviana, señalando que "si esto ha sido es en parte porque quedó de manifiesto que Chile después de reanudar las conversaciones con la Agenda de los 13 puntos, decidió detener el proceso. Esto no tiene nada que ver con la Constitución boliviana".

5. Argumentos emocionales

Fueron los abogados Vaughan Lowe y Monique Chemillier los encargados de referirse a los aspectos emocionales de la demanda, que ha cruzado el proceso en todo momento.

Lowe señaló que después de años de intentos de conversar, "Bolivia no tiene a quién acudir si no es al derecho internacional", agregando más tarde que "nos aflige que Chile esté usando tanto esfuerzo en señalar que puede ignorar el derecho de Bolivia".

Por su parte, Chemillier señaló que "la justicia debe ser el faro que orienta el trabajo de resolución pacífica. La justicia entre los estados que ustedes mismos anuncian a través del nombre que los define. Resulta extraño que Chile que tanto esfuerzo muestra en mostrarse como ejemplo de los países de las naciones, rehuya de la justicia. Bolivia ha sido víctima de una injusticia, la injusticia se ha grabado en el corazón mismo de cada boliviano y cada chileno sabe de qué se trata esa injusticia".

6. "Causa irrenunciable"

Finalmente, el coagente Sacha Llorenti y el agente Eduardo Rodríguez Veltzé cerraron los alegatos bolivianos, reiterando el aspecto emocional y lo importante que es para el pueblo boliviano obtener una salida al Océano Pacífico.

"Para Bolivia el regreso al mar es una causa irrenunciable. Chile tiene la obligación de negociar sobre el acceso soberano al mar para Bolivia", aseguró Llorenti.

Mientras, el agente Rodríguez Veltzé agradeció a sus abogados y al presidente Evo Morales por encabezar la solicitud a la Corte, puntualizando que "nuestra causa no es hostil contra Chile, está guiada por un objetivo de amistad y conciliación, deberíamos retomar conversaciones y poner fin a este conflicto entre nosotros (...) Acudimos a la Corte para que haga justicia".