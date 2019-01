[VIDEO] UDI arremete contra Marisela Santibáñez: "Le decimos que ya no participa en un reality"

Con pancartas en la sala, la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) protestó en contra de la diputada Marisela Santibáñez por sus dichos sobre la muerte del abogado y fundador de la UDI, Jaime Guzmán.

Durante un acto del Partido Comunista, Santibáñez defendió a Boric a raíz de las críticas que recibió por posar con una polera con la imagen de Guzmán baleado en la cabeza.

"No me interesa que en las noticias se esté debatiendo por su polera con la cara de Jaime Guzmán, porque si yo fuera tan radical como soy, yo digo ‘Bien muerto el perro’, y perdónenme los que crean que no es así. ¡Bien muerto el perro!", aseguró la diputada.

Lee también: Marisela Santibáñez se disculpa por dichos sobre Jaime Guzmán

El jefe de bancada de los diputados de la UDI, Javier Macaya, fue el encargado de manifestar su rechazo ante lo que calificaron las "brutales y primitivas" declaraciones de la parlamentaria, a quien le enrostraron su pasado en programas de telerrealidad.

"A la señora Santibáñez le decimos que ya no participa en un reality show, que no debe buscar subir el rating a costa de un asesinato cobarde y cruel", sentenció.

Como medida de protesta, la bancada UDI anunció que "congelarán" su participación en la Comisión de Ética. Esto, dijo Macaya, "porque no confiamos que, hoy día, bajo las reglas que se han impuesto en el accionar de esta comisión dejen de actuar en una lógica partidista y de trinchera".

Este último anuncio generó polémica en la sala, ya que se trata de una medida no contemplada en el reglamento de la corporación. Según la presidenta de la Cámara, Maya Fernández, si los representantes del gremialismo se ausentan de las sesiones, serán multados.