[VIDEO] A diez años: El tenso impasse entre Escalona y Gómez tras primarias de la Concertación

Este 5 de abril se cumplen diez años de las últimas primarias presidenciales de la ahora extinta Concertación, en la que se proclamó como candidato del conglomerado a Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Aunque el triunfo de la carta de la DC por sobre el entonces presidente del PRSD, José Antonio Gómez, fue amplio (65% sobre un 35% de los votos en las regiones de O'Higgins y Maule), aquel día es recordado más por el tenso impasse que Gómez sostuvo con el entonces senador del PS, Camilo Escalona.

En aquella jornada, realizada en Rancagua, el radical fue criticado al interior del conglomerado por demorarse en reconocer su derrota. Justo después de que Gómez reconociera el triunfo de Frei con un abrazo entre ambos se inició el conato.

A sus espaldas, Escalona le empezó a hablar a Gómez mientras este parecía no prestar atención. Sin embargo, con el paso de unos segundos el ex ministro de Justicia se dio vuelta encarando a Escalona, produciéndose un fuerte intercambio de palabras. Según consigna la prensa de la época, Escalona le habría dicho "no querías reconocer la derrota, estai quebrando la Concertación, c...", a lo que Gómez respondió con un "qué te pasa, infeliz c...".

El tenso momento terminó con Gómez dando un pequeño empujó al militante socialista, a quien se llevaban del lugar. Escalona, que luego asumió como vocero del Conglomerado de cara a la primera vuelta contra Sebastián Piñera, terminó pidiendo disculpas.