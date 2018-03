[VIDEO] Florcita Motuda fue increpado en Curicó por sus dichos en favor de la demanda boliviana

El diputado del Partido Humanista, Raúl Alarcón, conocido popularmente como Florcita Motuda, fue increpado por un grupo de personas, en el medio de su visita a la Feria Libre de Curicó, por su postura favorable a que Bolivia tenga una salida al mar.

"Había algunas personas que decían que yo no era patriota y yo les dije: 'bueno, en Chile hay diferentes creencias", señaló el diputado y añadió que "ellos tienen derecho a manifestarse, pero no a imponerme a mí su creencia, como yo no puedo imponerle a él mi creencia".



El parlamentario relativizó respecto al incidente. "Deben haber sido unas cuatro o cinco personas, así que no fue funa, fue muy chico", comentó.



En ese sentido, apuntó que "no tiene nada que ver con una funa tipo Kast, porque yo los tomaba y les decía, 'ven para que conversemos', y ninguno quería conversar. Al no querer conversar, no había un cotejo de ideas, había sencillamente un descargar, nada más".