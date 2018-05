[VIDEO] Sebastián Piñera: "Lo que está ocurriendo en Venezuela es algo trágico"

A un día de las elecciones presidenciales en Venezuela, el Jefe de Estado Sebastián Piñera abordó el triunfo de Nicolás Maduro y el proceso electoral que no estuvo exento de críticas, por parte de la comunidad internacional, debido a la "falta de garantías y de transparencia" del mismo.

En el marco de su participación en la ceremonia oficial de homenaje a las Glorias Navales, el mandatario se sumó a las críticas sobre el proceso electoral.

"Estamos absolutamente convencidos de que esas elecciones no cumplen con ningún criterio de elecciones libres y democráticas", apuntó el Presidente.

Y agregó que "no representan el verdadero sentir del pueblo de Venezuela y por tanto el proceso electoral no es un proceso legítimo y no será reconocido por los países que practican la verdadera democracia".

Por otro lado, apuntó que "no basta con condenar, tenemos que unir la fuerza de todos los países demócratas del mundo para ayudar al pueblo venezolano a recuperar su democracia".

"Y por eso en el Grupo de Lima vamos a buscar caminos más eficaces y que produzcan mejores efectos", señaló y recalcó que Venezuela era próspero y democrático, pero que hoy es "un país que está en una tremenda dictadura”.