Vocera responde a críticas por saludo de Piñera a Bolsonaro: "Con la corrupción hacen vista gorda"

La vocera de gobierno, Cecilia Pérez, fustigó a quienes criticaron a Sebastián Piñera tras felicitar y apoyar al Presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro tras las elecciones que se realizaron este domingo.

En conversación con Mesa Central, Cecilia Pérez aseveró que "no es aceptable que parte de la izquierda de nuestro país critique al Presidente Sebastián Piñera por reconocer una elección democrática en el caso de Brasil en el actual Presidente electo".

Pérez reiteró que no es aceptable que "lo critiquen porque no defiende la democracia porque están en riesgo los derechos humanos y resulta que hace un par de meses corrían a abrazar, a firmar cartitas para apoyar a un ex presidente que está condenado por corrupción".

"Para la corrupción hacen vista gorda, no miramos, si es de izquierda aplaudimos", sentenció.

Investigación tras ataque al INBA

La mañana de este martes se registró un ataque incendiario a la oficina del rector del Internado Nacional Barros Arana (INBA) luego que un número indeterminado de encapuchados lanzaran al menos dos bombas molotov al interior.

Al respecto, Pérez señaló que como gobierno creen que "desde un tiempo a esta parte se ha profundizado el renunciar a los argumentos (...) y pasa a ser más importante la violencia, el amedrentamiento, el tratar de convencer al otro a través del miedo".

Consultada sobre acusaciones del montaje, Pérez indicó dudaba que "el rector del Internado Nacional Barros Arana sea partícipe de algo así. Acá lo que hay es la comisión de un delito y lo que corresponde es que se investigue".