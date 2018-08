La Casa de las Flores: Tafil, el fármaco al que es adicta el personaje de Paulina de la Mora

"¡Ol-vi-dé can-ce-lar el ma-ria-chi!".

El modo de hablar de Paulina de la Mora, uno de los personajes protagonistas de la serie mexicana "La Casa de las Flores", está causando muchas risas desde su estreno en Netflix el pasado 10 de agosto. (Alerta de spoiler)

El estilo pausado, casi inexpresivo, con el que pronuncia cada sílaba en sus diálogos ha hecho inevitable que los espectadores de la serie traten de imitar a Cecilia Suárez en internet.

De hecho, a cuatro días del estreno, ya existe un "reto" en redes sociales sobre quién imita mejor la voz de Paulina de la Mora.

Ay sí, mucha risa con el #PaulinaDeLaMoraChallenge síganle. Los estoy observando. pic.twitter.com/Y0WZlrPU89 — La casa de las flores (@CasaFloresTV) 14 de agosto de 2018

La propia actriz dijo en una entrevista que hay un momento de la serie en el que se "devela" por qué habla de esa manera tan peculiar.

"Honestamente fue algo que sucedió de manera natural. Incluso tuvimos que doblar las primeras escenas que habíamos filmado, porque no estaba planeado desde el principio que hablará de ese modo", dijo Suárez al sitio TimeOut México.

En un capítulo, Paulina de la Mora confiesa: "Es-toy en-gan-cha-dí-si-ma con el Ta-fil, oye".

¿Qué es el Tafil?

Cecilia Suárez interpreta el personaje de Paulina de la Mora en la serie La Casa de las Flores Getty Images

De la Mora en su diálogo se refiere al Tafil, una de las marcas comerciales del fármaco alprazolam, recetado para el control de los trastornos de ansiedad y pánico.

La Biblioteca Nacional de Medicina (NLM, por sus siglas en inglés) de EE.UU. indica que este medicamento "disminuye la excitación anormal del cerebro".

"El alprazolam también se usa, a veces, para tratar la depresión, el miedo a los espacios abiertos (agorafobia) y el síndrome premenstrual", dice el NLM.

El alprazolam debe ser consumido bajo prescripción y vigilancia médica. Getty Images

Entre sus efectos secundarios más comunes está la somnolencia, el cansancio, la dificultad para concentrarse o la verborragia.

Pero una de las secuelas más graves es desarrollar "problemas de habla", un efecto por el cual una persona debería buscar ayuda médica inmediata.

"El alprazolam puede aumentar el riesgo de problemas de respiración graves o que pongan en peligro su vida, sedación o coma si se usa junto con determinados medicamentos", advierte el NLM.

No planeado

Como la propia actriz confiesa, el curioso modo de hablar de su personaje no estaba planeado desde un comienzo en la serie dirigida por Manolo Caro.

"Un día nos miramos Manolo y yo y dijimos '¿Lo hacemos, sí o no?' A él siempre le gusta que hagamos cosas diferentes y entremos a terrenos donde no habíamos entrado. Me dijo 'va'", explicó Cecilia Suárez.

Y así se puede comprobar en el video de la presentación de La Casa de las Flores que publicó Netflix en enero de 2017, en el que Paulina de la Mora no tenía ese tono tan peculiar.

"Ay, no, qué bár-ba-ro".