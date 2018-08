Madonna cumple 60 años: 6 cosas que quizá no sabías sobre la reina del pop de Estados Unidos

Madonna está de cumpleaños.

La reina del pop nació el 16 de agosto de 1958 en Bay City, Michigan, aunque pronto se trasladó a Nueva York para triunfar en el mundo de la música.

Cantante, compositora, actriz, coreógrafa, productora y empresaria, Madonna Louise Ciccone lleva 35 años de carrera artística y prácticamente se ha escrito todo sobre ella.

Con motivo de su aniversario, recuperamos algunas de las facetas menos conocidas o que menos se destacan de la artista.

1. Ganadora del Globo de Oro

Las dotes de Madonna como actriz no suelen ser su talento más elogiado, pese a haber participado en más de 20 películas.

Madonna ganó el Globo de Oro a mejor actriz de comedia o musical por su interpretación en "Evita" (1997). Getty Images

Muchas de ellas recibieron críticas fatales y llegaron a engrosar las listas de las peores películas de su año correspondiente.

Sin embargo, hay algunas excepciones.

Incluso llegó a ganar un Globo de Oro (los premios que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood) a mejor actriz de comedia o musical por su papel en "Evita".

Fue en 1997 y se impuso a reconocidas actrices como Frances McDormand, Glenn Close, Debbie Reynolds y Barbra Streisand.

2. Amor por lo latino

Desde bien temprano en su carrera, Madonna no ocultó su admiración y afinidad por lo latino, algo que quedó plasmado por primera vez en su canción "La isla bonita" (1986) que algunos expertos sugieren que puede ser una declaración de amor a Puerto Rico o a la presencia puertorriqueña en la ciudad de Nueva York.

Su siguiente disco, Like a Prayer, incluyó también sonidos latinos y para la portada del álbum American Life, Madonna se inspiró en el Che Guevara.

Los videoclips de las canciones Deeper and Deeper (Erotica, 1992), Take a Bow (Bedtime Stories, 1994) y You'll See (Something to Remember, 1995) contienen múltiples referencias a la cultura española. En los dos últimos aparece el torero español Emilio Muñoz.

Madonna no ha escondido su admiración por lo latino. Getty Images

Sin olvidar el mencionado filme "Evita" donde Madonna interpretó el papel de la política argentina Eva Perón.

En su vida personal, Madonna también se ha acercado al mundo latino. De su relación sentimental con el entrenador cubano Carlos León nació su primera hija, Lourdes María. También fue pareja del modelo brasileño Jesús Luz.

En una ocasión, al hablar sobre "La isla bonita" y su duradera colaboración con el productor Patrick Leonard, Madonna dijo: "En casi todo lo que hago con él, si es de ritmo rápido, hay una sensación latina. Es muy extraño. Los dos pensamos que fuimos latinos en una vida anterior".

3. Víctima de la brontofobia

Entre las manías de Madonna, se señala que pone innumerables condiciones cuando sale de gira, desde el tamaño de las flores que quiere en su habitación hasta el número de líneas telefónicas que exige tener a su disposición.

También se cuenta que su equipo limpia exhaustivamente el escenario después de cada concierto de la cantante para no dejar rastros de su ADN.

A Madonna no le gustan las tormentas, y muchos menos los rayos y truenos, a los que les tiene verdadera fobia. Getty Images

Pero esto que te vamos a contar no es una manía sino un temor.

Madonna sufre de brontofobia, un trastorno de ansiedad que se basa en un intenso miedo a las tormentas, los truenos y los relámpagos.

4. Desaire al Paseo de la Fama

Si quieres mantener a alguien ocupado (y arruinarle parte de las vacaciones), dile a un amigo que esté visitando Los Ángeles que te mande una foto de la estrella de Madonna en el célebre Paseo de la Fama de Hollywood.

Dará vueltas arriba y abajo, pero no la encontrará.

No, no busquen a Madonna en el Paseo de la Fama de Hollywood (Los Ángeles, California). La cantante no mostró gran interés por estar en él. Getty Images

Aunque parezca extraño, Madonna no cuenta con una estrella en las calles que tienen cientos de nombres de famosos en sus aceras, desde Marilyn Monroe hasta Selena Quintanilla, pasando por tantos otros.

Se cuenta que en 1990, el organismo que gestiona la concesión de las estrellas invitó a la cantante a dejar su huella en las calles de la capital del entretenimiento, pero Madonna no mostró interés.

El tiempo pasó y la invitación expiró.

5. ¿Realmente excomulgada?

Las relaciones de Madonna con la jerarquía de la Iglesia católica no han sido de lo más cordiales.

El estilo provocador de sus primeros años en éxitos como Like a Virgin (1984) y Papa Don't Preach (1986) culminó en el hit Like a Prayer (1989).

La conmoción se produjo por el video que acompaña la canción, en el que aparecen cruces que arden, cantantes de Gospel que se mueven con entusiasmo dentro de una pequeña parroquia y una Madonna que mantiene una relación más que sensual con un santo.

El escándalo no fue menor y empresas como Pepsi dejaron de promocionar a la cantante.

Desde instancias religiosas, también se llamó al boicot de la artista y se pidió que se suspendieran conciertos de su Blond Ambition Tour (1989) por las referencias religiosas y las escenas de alto contenido sexual.

En el Confessions World Tour (2006) Madonna volvió a indignar a la jerarquía católica, quien llegó a pedir su excomunión. Getty Images

El comportamiento de Madonna no cambió. En 2006, como parte del Confessions World Tour, la cantante apareció subida a una cruz con una corona de espinas.

El cardenal Ersilio Tonino, en declaraciones aprobadas por el entonces papa Benedicto XVI, señaló: "Esta vez los límites han ido demasiado lejos. Este concierto es un reto blasfemo a la fe y una profanación de la cruz. Debería ser excomulgada".

El Vaticano no se ha pronunciado oficialmente sobre si al final se tomó o no esa decisión, pero la propia Madonna contó recientemente que ha sido excomulgada tres veces.

Lo hizo en el popular espacio Carpool Karaoke, del británico James Corden, a quien le confesó que de joven quiso ser monja. "Me gusta su uniforme, es algo perverso, imagino que pasa de todo bajo el hábito".

La artista estadounidense, que en los años 80 decía que no quería tener mucha descendencia, tiene 6 hijos (dos biológicos y cuatro niños adoptados en Malawi). Getty Images

6. Sobreviviente del 58

Madonna ha sobrevivido a los otros dos ídolos estadounidenses de la música pop-funk de los 80: Michael Jackson y Prince.

Curiosamente, los tres artistas nacieron en 1958.

La contemporaneidad de estas tres estrellas dio lugar a una de las épocas más exitosas para la música pop.

Según reveló Madonna en su participación en el Carpool Karaoke de James Corden, ella y Michael Jackson eran buenos amigos. Getty Images

Madonna mantuvo una breve relación sentimental con Prince, otro ícono de la música de los años 80 y 90. Getty Images

También ha sobrevivido a la otra gran diva del pop de esa era, Whitney Houston, que si bien no pertenece a la "cosecha del 58", coincidió con todos ellos en lo más alto de las listas de éxitos.

¿La receta? "Soy bastante aburrida", le dijo la cantante a James Corden, a quien le confió que no fuma, no bebe y no sale de fiesta.

Un "aburrimiento" que le ha hecho llegar en plenas facultades y en activo a los 60 años.