SIBO, la enfermedad que dijo tener la "influencer vegana" que fue sorprendida comiendo pescado

Las explicaciones de Rawvana, la "youtuber vegana" descubierta con un plato de pescado, no parecen haber convencido a muchos.

Tras la difusión del video en que aparece con un pescado en el plato, Yovana Mendoza, la influencer defensora del veganismo conocida en redes sociales como Rawvana, la joven californiana de origen mexicano ofreció su versión de los hechos.

Lo hizo en un video de más de media hora de duración en el que explica al detalle los problemas de salud a los que se ha enfrentado en los últimos tres años.

"Me permití poner mi salud en primer lugar", expone Rawvana en los minutos finales del video compartido en su canal de YouTube.

Sin embargo, a juzgar por la reacción de los espectadores, la audiencia ya alcanzó un veredicto: la grabación tiene 24.000 "no me gusta" por 5.200 "me gusta".

De todas las molestias que Rawvana menciona en su video, en el que da cuenta de la evolución de su estado desde finales de 2015 con pérdidas de peso, interrupciones de la menstruación y desequilibrios hormonales, la enfermedad que finalmente le hizo cambiar la dieta fue el SIBO (sigla en inglés del sobrecrecimiento de las bacterias en el intestino delgado).

¿De qué se trata?

Desequilibrio bacteriano

El SIBO es una enfermedad poco conocida. En un principio se creía que solo afectaba a un pequeño número de pacientes, pero ahora parece que es más prevalente de lo que se creía (en EE.UU. lo padece entre el 10-15% de la población).

Como su nombre indica, se trata de un crecimiento excesivo de la cantidad de bacterias que pueblan el intestino delgado.

SPL

Es un tipo de desequilibrio de la microbiota intestinal (la comunidad de microorganisms vivos que hay en el aparato digestivo de los humanos que vive en la superficie del intestino) en el que, a diferencia de otros trastornos bacterianos, el crecimiento anómalo de las bacterias se produce en el intestino delgado, cuya misión principal es la digestión y la absorción de nutrientes.

Tenemos normalmente varios trillones de bacterias en el intestino. La mayoría están en el colon o intestino grueso, y solo unas pocas en el delgado.

El SIBO se produce cuando las bacterias que viven normalmente en el colon proliferan hacia una zona en donde casi no deberían estar. Las causas principales pueden ser o una baja acidez en el estómago o una baja movilidad intestinal.

Esto causa diversos síntomas, de gravedad variable dependiendo de la persona.

Hay quien tiene síntomas moderados, otros tienen diarrea crónica, pérdida de peso y mala absorción de nutrientes.

En el caso de Rawvana, los principales síntomas eran hinchazón, estreñimiento, diarrea, gases y eructos, que desaparecían cuando la joven hacía algún cambio en su dieta para reaparecer semanas después.

Tras muchas idas y venidas, en septiembre de 2018, una doctora le dijo que quizá lo que tenía era SIBO.

Diagnóstico a través del aliento

El SIBO es difícil de detectar porque comparte síntomas con otras patologías, como el síndrome del colon irritable, la enfermedad celiaca o la intolerancia a la lactosa.

En el video donde habla de su proceso, la influencer detalla cómo se sometió a un análisis de aliento para comprobar si efectivamente esta era la enfermedad que padecía.

"Es un test en el que respiras en un dispositivo que captura el aliento. Lo haces durante dos días y siguiendo una dieta muy estricta, sin nada de fibra", indica Rawvana.

El objetivo de la prueba es medir los niveles de hidrógeno y metano en el aire espirado (son dos gases que normalmente no producimos, sino que lo hacen las bacterias al fermentar).

La joven hizo la prueba a finales de octubre, pero no obtuvo los resultados hasta principios de enero.

"Empezaba a sentirme desesperada y empecé a considerar la posibilidad de añadir productos de origen animal a mi dieta", dice.

Cuando los resultados confirmaron que tenía SIBO, Rawvana se sintió en parte aliviada, pero también confundida sin saber qué hacer.

Tratamiento combinado

Los expertos recomiendan que el tratamiento del SIBO sea tanto farmacológico como dietético. Los antibióticos tienen como misión eliminar las bacterias y la dieta específica ayuda a recuperar la normalidad del tracto digestivo.

Lo ideal para personas con SIBO es seguir una dieta baja en Fodmap (acrónimo en inglés de oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables) que se basa en eliminar determinados carbohidratos que producen sintomatología.

Es una dieta limpia en la que se eliminan todos los alimentos procesados y también algunas frutas y verduras.

Getty Images

La doctora de Rawvana le dijo que tenía dos opciones, seguir con una dieta vegana con restricciones adicionales para tratar el SIBO y consumir antibióticos, o añadir algo de proteína animal a su dieta y evitar el uso de antibióticos.

"Los antibióticos alivian los síntomas, pero siento que no van a la raíz del problema", afirma Rawvana en el video para justificar por qué decidió elegir la segunda opción y empezar a comer huevos y pescado.

Otros factores

Entre las múltiples reacciones a la explicación de Rawvana, hay varios usuarios que expresan su desacuerdo con los argumentos de la youtuber y desvinculan el SIBO de la dieta vegana, planteando que pudo haber otros factores que desencadenaran la enfermedad.

Efectivamente, en la literatura médica sobre el SIBO no existe ninguna conexión directa entre la enfermedad y la falta de alimentos de origen animal en la dieta.

En el caso de Rawvana, ella tampoco aduce que el veganismo le causara la enfermedad, solo explica que decidió modificar su dieta para tratarla.

La influencer concluye el video insistiendo en que tuvo que hacer este cambio como medida de emergencia y que espera poder retomar pronto la dieta vegana, en la que sigue creyendo.