Candida auris: el peligroso hongo resistente a medicamentos y que se esparce por el mundo

Científicos de distintos lugares del mundo están intentando controlar el hongo “Candida auris” que no responde a los principales fármacos antimicóticos y que ha causado el fallecimiento de más de la mitad de las personas que lo han padecido.

De acuerdo al New York Times, este hongo se ha propagado en silencio por el mundo, llegando a Venezuela, un hospital de España y un exclusivo centro asistencial de Reino Unido, que se vio obligado a clausurar su unidad de Cuidados Intensivos. Estos casos se suman a los observados en India, Pakistán y Sudáfrica.

Sin embargo, recientemente, han sido reportados casos en Nueva York, Nueva Jersey e Illinois. Es por esta razón, que el Candida auris fue añadido en una lista en la que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC- sigla en ingles) clasifica los gérmenes como “amenazas inmediatas”.

Resistencia a los medicamentos

Este hongo ataca a personas que tienen un sistema inmune debilitado, como el de los ancianos, recién nacidos, diabéticos, fumadores y personas con ciertas enfermedades autoinmunes. Además, presenta síntomas como fiebre, dolor, fatiga y es uno de los ejemplos de las nuevas amenazas que han surgido para la salud: infecciones que son resistentes a cualquier especie de medicamento.

Según recuerda el mismo artículo, especialistas en salud pública vienen diciendo desde hace años que el uso indiscriminado de antibióticos han generado que ciertos hongos se vuelvan resistentes a algunos tipos de fármacos. Es decir, al igual que las bacterias, los hongos están sobreviviendo a ciertos medicamentos ya que han desarrollado defensas.

“Es un problema enorme”, declaró Matthew Fisher, profesor de Epidemiología de las Enfermedades Fúngicas en el Imperial College London y autor de un reciente estudio que revisa la resistencia de los hongos a los medicamentos. “Dependemos de poder tratar a esos pacientes con antimicóticos”.

De acuerdo a un estudio realizado por el gobierno británico, si no se establecen políticas para parar con el aumento de la resistencia a los medicamentos, se prevee que en el 2050 más de diez millones de personas en el mundo fallezcan por estas infecciones. Actualmente, hay una cifra que ronda los 700.000 decesos por esta causa.

El silencioso brote de Candida auris

Aún no se resuelve el misterio sobre el origen de Candida auris pero existen algunas teorías de que surgió del uso excesivo de los fungicidas en los cultivos. Así lo señala Jacques Meis, investigador neerlandés que registró el hongo en 2012, consigna el NYT.

Tom Chiller, encargado del departamento de hongos del CDC, coincide con Meis y señala que a pesar que el hongo ha existido ya hace miles de años, no era un agente agresivo. No obstante, “a medida que los azoles empezaron a destruir hongos más comunes, llegó la oportunidad de C. auris para llenar el vacío”, consigna el medio.