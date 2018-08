El fatal destino que tendría Capitán América en próxima entrega de "Avengers"

Las películas de Marvel, y sobre todo sus últimas entregas, son impredecibles y de momento inciertas. Sorpresa causó ESE FINAL de “Avengers: Infinity War”, demostrando que el Universo Cinematográfico (UCM) no se va con rodeos a la hora de hacer vibrar a sus fanáticos.

La última entrega de Avengers se dará este 2019, en mayo, y la posible trama ha suscitado especulaciones, posibles teorías y, sobre todo, expectación de cara a qué sucederá finalmente con Thanos y los superhéroes.

En ese sentido, en el horizonte más cercano de Marvel, las teorías apuntan a posibles desarrollos argumentales producto de la contingencia de la empresa. Y es que uno de los principales superhéroes podría terminar su participación, de manera definitiva, en las películas de la firma.

[NO TE PREOCUPES. NO HAY SPOILERS DE “AVENGERS: INFINITY WAR”. ADEMÁS, SI NO LA VISTE YA LA PUEDES VER EN LOS DISTINTOS FORMATOS EN QUE SALIÓ A LA VENTA EN FORMATO DIGITAL Y SALDRÁ EN BLU-RAY Y DVD EL 14 DE AGOSTO]

Se sabe que el actor que encarna a Steve Rogers, Chris Evans, anticipó su fin de contrato junto a la empresa y, aunque no se descarta la posibilidad de renovación, es muy probable que el futuro de Capitán América en este UCM llegue a su final.

Sabiendo EL FINAL de “Avengers: Infinity War”, y según consigna Cultura Ocio, desde Marvel estarían preparando un adiós “a lo grande” para “el primer vengador”. Por lo mismo, en la entrega del 2019, Capitán América sería uno de los héroes que dejaría, literalmente, la vida para establecer la paz en el universo.

Ahora bien, Chris Evans no se ha referido al eventual futuro de Capitán América en la próxima entrega de “Avengers”, por lo que todo se mantiene en la especulación. De igual forma que todavía no se confirma una renovación de contrato por parte de Chris Hemsworth, quien interpreta a Thor.

Por lo pronto, las próximas entregas de Marvel serán “Venom”, que no tendría vínculo alguno con el universo de Los Vengadores, para el 4 de octubre; “Captain Marvel” para el 6 de marzo de 2019; “Spider-Man: Far From Home” para el 5 de julio de 2019; y “Guardians of The Galaxy Vol. 3” para 2020.