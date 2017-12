El "Porsche" que Jennifer Lawrence le regaló a Kris Jenner para navidad

El periodo de navidad se caracteriza por expresar multiples señales de cariño y de generosidad hacia quienes uno estima. Y así lo demostró Jennifer Lawrence a su amiga Kriss Jenner.

Ya en la mañana del 25 de diciembre, la matriarca del clan Kardashian publicó en su cuenta de Instagram regalo enviado por la protagonista de "Pasajeros"

"Mi amiga Jennifer Lawrence me preguntó qué quería para Navidad y le dije que un Porsche. No me ha decepcionado. Gracias Jen, te quiero."

A post shared by Kris Jenner (@krisjenner) on Dec 23, 2017 at 8:10am PST

El regalo fue tomado con mucho humor por Kriss Jenner y sus seguidores quienes se sorprendieron por el auto de lujo en versión miniatura.

Quien sabe si en el futuro uno de sus nietos lo disfrutará y se acostumbre desde pequeño a los lujos de la familia Kardashian.