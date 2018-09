[VIDEO] Lorde cerrará Fauna Primavera en horario de trasnoche

El próximo de noviembre se desarrollará en Espacio Broadway una nueva versión del festival Fauna Primavera, que este año estará encabezado por la cantante neozelandesa Lorde y el grupo de rock psicodélico MGMT.

Ese día las puertas abrirán a las 13:00 para dar inicio a una jornada de más de doce horas de música en cuatro escenarios. La producción del evento anunció este lunes la inclusión del grupo chileno Playa Gótica, que presentarán el primer show del Ballantine's Stage.

Lorde - Green Light/Perfect Places Medley

Ese mismo escenario será clausurado varias horas después por la intérprete de Royals. El segundo show de Lorde en Chile —ya estuvo en Lollapalooza hace algunos años— comenzará recién a las 23:45 y se extenderá hasta la 1 de la madrugada.

Antes de la principal atracción de este año desfilarán por el resto de los escenarios los shows de Death Cab for Cutie, MGMT, At The Drive In y la chilena Javiera Mena. En el escenario Disco, la música se extenderá hasta cerca de las 5 AM con el show de Nina Kraviz.

Horarios Fauna Primavera 2018

(Para ver la imagen en mayor tamaño haz click aquí)