Alejandro Sanz aplaza promoción de su nuevo disco tras ser hospitalizado por complicada enfermedad

La promoción de "#ElDisco", el nuevo trabajo de Alejandro Sanz, debió ser suspendido luego que el cantante tuviese que ser internado por estar con neumonía.

Sanz iba a atender a la prensa durante estos días y también tenía previsto asistir al programa "El Hormiguero", pero todo tuvo que ser cancelado.

El artista español fue ingresado en un hospital de Madrid, y aunque fue dado de alta durante esta jornada, continúa recibiendo atención médica.

Según indicó el artista en su cuenta de Twitter, "en unos días" estará al "cien por cien" para su vuelta a los escenarios.

"Una neumonía me ha obligado a suspender temporalmente las actividades programadas para #ElDisco. Los medios, mis fans me esperaban y no hay nada peor que no llegar donde eres esperado. En unos días estaré al 1000% para #LaGira y entendáis por qué este disco se llama #ElDisco. Os quiero", escribió.

El álbum, que se lanzará este viernes 5 de abril, contiene los temas "No tengo nada", "Back in the city" (con Nicky Jam) y "Mi persona favorita" (con Camila Cabello).