Anuel AA desata una guerra en el reggaetón por criticar a la 'reina' Ivy Queen

Los ánimos están crispados en el mundo del reggaetón luego de que Anuel AA criticara a Ivy Queen, una de las exponentes más reconocidas del género de la vieja escuela.

La semana pasada, la voz de "Amanece" utilizó sus Stories de Instagram para generar debate. "Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de siete años es la reina del reggaetón. ¡¡¡Los números no mienten!!! Kobe era el Rey pa sus tiempos, pero ahora es LEBRON!!!!!!!", escribió el cantante, aunque sin nombrar a la aludida.

Minutos después, Anuel AA entendió el problema que se le venía y pidió al público que no se "malinterpretaran sus dichos".

Horas después, Ivy Queen respondió con todo. "¿Será que tengo que recordarte de dónde vengo?", preguntó en la misma red social.

"Culicagao Anuel AA, ¡tú no quieres cruzarte con la reina!", cerró.

Y no fue la única, porque reggaetoneros de la vieja escuela como Don Omar también aprovecharon la discusión para dar su punto de vista.

La voz de "Ella y yo" tomó el hecho de que Anuel AA haya promovido a Karol G —cantante ganadora del Grammy Latino, y su novia con la que actualmente está de gira— como reina.

"Pregúntale si de verdad la primera canción que escribió, la escribió sin pensar en ella (Ivy Queen) como modelo. Pregúntale si cuando escuchaba sus canciones no las bailaba. Pregúntale si cuando la ve no siente la misma emoción que siento yo, que soy su amigo, su fanático y que influenció mi música", expresó el "King of kings".

Residente, líder de Calle 13, fue aún más duro: "A esos chamaquitos que están empezando en el género urbano que todo les va bien deben saber algo: el género urbano lleva años batallando con las puertas cerradas. Ha sido bien jodido, cabrón, abrir esa puerta, no fue como ahora y tienen que respetar a la gente que lleva años en esto".

Cosculluela —enemigo número 1 de Anuel AA—, por su parte, dijo: "Ivy te tiró con mention y tú eres tan cobarde no te atreves ni a mencionarla. Y en verdad hay que aprender que cuando empezó esta pendejá esto era un género underground. Esto llegó a ser ilegal y Ivy era de las personas que abrieron las puertas para que nosostros crucemos".

Bajo ese ambiente, el hombre de "BEBE" se presentará junto a Karol G por primera vez en Chile con dos shows en el Movistar Arena, el 28 y 29 de abril.