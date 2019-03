[VIDEO] Ariana Grande rinde significativo homenaje a su ex Mac Miller al inicio de su gira mundial

Ariana Grande inició su gira "Sweetener", en Albany, Nueva York, donde mostró su lado más sentimental por su ex Mac Miller, quien fue su novio entre 2016 y mayo de 2018.

Momentos antes de que comenzara el show en el Times Union Center, se escucharon de fondo varias canciones del cantante que falleció en septiembre del año pasado por una sobredosis de drogas.

Muchos fanáticos registraron el momento y lo compartieron en las redes sociales como una manera de mostrar que efectivamente la intérprete de "7 Rings", quiso homenajear a su ex pareja previo al inicio de su gran tour.

Además, eligió comenzar el espectáculo con una re-edición de su sencillo 'Raindrops' que se cree que trata de la muerte del joven debido a versos como: "Cuando las gotas de lluvia cayeron del cielo / El día que me dejaste / Un ángel lloraba".

No es la primera vez que Ariana le rinde homenaje a Miller. En la canción "Thank U, Next" ella canta: "Por Pete, estoy muy agradecida; ojalá pudiera decirle 'Gracias' a Malcolm ([por Mac Miller] porque él era un ángel".

Recordemos que Grande salía con el humorista Pete Davidson cuando su ex murió y ella nunca ocultó su pesar por la terrible noticia. Tiempo después, pusieron término a la relación.