Asociación de censura televisiva inicia campaña para cancelar "13 reasons why" por polémica escena

Una asociación de padres en favor de la censura televisiva quiere que Netflix cancele la serie "13 reasons why" luego de una "espeluznante" escena de violación ocurrida durante su segunda temporada —estrenada este viernes 18 de mayo—.

The Parents Television Council insta a la firma de entretenimiento a terminar con el proyecto por considerarla "una bomba de relojería para adolescentes y niños".

"Estamos emitiendo una advertencia sobre la segunda temporada de '13 reasons why' de Netflix e instamos a la compañía a que retire la serie por completo debido a su contenido potencialmente dañino", dice el comunicado.

[A CONTINUACIÓN SPOILERS. SI NO HAS TERMINADO DE VER "13 REASONS WHY" ES MEJOR QUE DEJES DE LEER AQUÍ]

Entre otros tópicos, la asociación expresó su malestar con la ficción producida por Selena Gomez debido a una escena gráfica de violación a uno de los personajes masculinos del casting, víctima que después aparece en el baile de graduación armado con un rifle automático.

Esa parte de la serie, de hecho, llevó a que el evento de la premiere de la segunda temporada fuera cancelada tras el tiroteo en la escuela secundaria Santa Fe de Texas.