De Depeche Mode a Roger Waters: los 10 conciertos más destacados del 2018 en Chile

Este 2017 vibramos con Metallica en Lollapalooza Chile, Justin Bieber, Elton John, Sting, Slayer, Linkin Park, Ed Sheeran, Mon Laferte y Ariana Grande; Guns N' Roses, The Who y Def Leppard en el Stgo. Rock City; U2 y Noel Gallagher's High Flying Birds en el Estadio Nacional; Green Day, Sigur Rós, Bruno Mars y Arcade Fire.

Sin embargo, la cartelera de conciertos para el 2018 se arma con un grueso contingente internacional. Y en T13.cl te mostramos el catálogo de shows con los artistas más importantes, sus precios, lugares y fechas de cada uno de los espectáculos.

1. Rod Stewart

Rod Stewart AFP

El artista británico se presentará por cuarta vez en territorio nacional, específicamente el 18 de febrero en el Movistar Arena.

La venta de entradas se encuentra disponible a través de sistema Puntoticket y los valores disponibles van desde los $44.300 a los $287.500 (no incluyen cargos por servicio).

2. Queens Of The Stone Age

El combo estadounidense liderado por Josh Homme viene a Chile por cuarta vez para presentarse el 21 de febrero en el Movistar Arena con la gira correspondiente al álbum "Villains" (2017), uno de los mejores discos de su carrera y de la temporada.

Las entradas se encuentran a la venta a través de sistema Puntoticket y los precios de las ubicaciones disponibles van entre los $26.900 y los $56 mil (no incluyen cargo por servicio).

3. Katy Perry

Con uno de los espectáculos más ambiciosos del circuito de conciertos, Katy Perry hará su segunda parada en nuestro país. La artista estadounidense se presentará el 8 de marzo, nuevamente en la Pista Atlética del Estadio Nacional, con "Witness The Tour".

Las entradas se encuentran a la venta a través de sistema Puntoticket y los precios de las ubicaciones disponibles van entre los $36.800 y los $207 mil (no incluyen cargo por servicio).

4. Phil Collins

El destacado ídolo pop vuelve a nuestro país para presentarse por primera vez en el Estadio Nacional, el 15 de marzo.

Las entradas se encuentran a la venta a través de sistema Puntoticket. Y ojo, que solo quedan dos ubicaciones disponibles: Galería a $36.800 y Cancha General a $56.350 (no incluyen cargo por servicio).

5. Lollapalooza Chile

Eddie Vedder de Pearl Jam AFP

Luego de siete ediciones, el festival estadounidense con base en Chile se amplió a tres días. En 2018, el evento se realizará entre el viernes 16 y el domingo 18 de marzo en el Parque O'Higgins, con Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam, The Killers, Imagine Dragons, Lana Del Rey, Liam Gallagher, LCD Soundsystem, Camila Cabello, Tyler, The Creator, Chance The Rapper y Mon Laferte, solo por nombrar parte de la parrilla.

Las entradas se encuentran a la venta a través de sistema Puntoticket.

6. Gorillaz

La banda de monos digitales encabezada por el líder de Blur, Damon Albarn, se presenta por primera vez en Chile el martes 20 de marzo en el Movistar Arena, como parte de su última gira "Humanz tour 2018".

Las entradas se encuentran a la venta a través de sistema Puntoticket y los precios de las ubicaciones disponibles van entre los $67.850 y los $109.250 (no incluyen cargo por servicio).

7. Depeche Mode

Depeche Mode en vivo AFP

La agrupación liderada por el vocalista Dave Gahan vuelve a Chile en su primer concierto en el Estadio Nacional, el miércoles 21 de marzo, donde traerá su gira "Global Spirit Tour", correspondiente a su último disco "Spirit" (2017).

Las entradas se encuentran a la venta a través de sistema Puntoticket y los precios de las ubicaciones disponibles van entre los $36.800 y los $184 mil (no incluyen cargo por servicio).

8. Radiohead

Los hombres de "Creep" llegarán por segunda vez a estas latitudes, el 11 de abril en el Estadio Nacional, a 9 años de su debut, cuando realizaron dos conciertos en la Pista Atlética del Estadio Nacional durante marzo de 2009.

La cita se enmarca dentro de una nueva edición del festival Santiago Urbano Electrónico (SUE), con Flying Lotus, Junun y los chilenos Föllakzoid como artistas invitados.

Las entradas se encuentran a la venta a través de sistema Puntoticket y los precios de las ubicaciones disponibles van entre los $33.600 y los $179.200 (no incluyen cargo por servicio).

9. Harry Styles

Harry Styles lanza su álbum debut AFP

El destacado ex integrante de One Direction llega por primera vez a Chile en plan solista, el viernes 25 de mayo al Movistar Arena, para presentar su álbum debut homónimo. Leon Bridges es el artista invitado para abrir el espectáculo.

Las entradas están agotadas.

10. Roger Waters

Roger Waters en vivo AFP

El 14 de noviembre es la fecha elegida por el líder de Pink Floyd, Roger Waters, para un nuevo concierto en Chile. El artista llegará al Estadio Nacional de la mano de su tour "US + them", en un guiño al legendario disco "The dark side of the moon" (1973).

Las entradas se encuentran a la venta a través de sistema Puntoticket y los precios de las ubicaciones disponibles van entre los $62.100 y los $253.000 (no incluyen cargo por servicio).