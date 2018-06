Ed Sheeran es nuevamente demandado por plagio de canción "Thinking Out Loud"

El cantante británico Ed Sheeran enfrenta una nueva demanda de plagio presentada por un grupo de abogados representantes de los activos del fallecido artista, Marvin Gaye.

Según lo que se plantea en esta demanda, la canción “Thinking Out Loud” es una copia de “Let´s get it on” de Gaye, ya que “tiene la misma melodía, ritmo, armonías, baterías, bajos, coros, tempo, síncopa y bucle”, consignó el medio TMZ.

La demanda equivale a un monto de US$100 millones, lo que es un tercio del valor de la canción, ya que la demanda está siendo llevada por Structured Asset Sales que compró los derechos de la canción compuesta por Edward Townsend y Gaye, ambos artistas fallecidos.

Sheeran ya había sido demandado el 2016 por los defensores de los derechos de Townsend por la misma canción.

A continuación puedes escuchar ambas canciones y verificar si es que se parecen o no: