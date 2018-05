¿El final de "13 reasons why" pudo ser peor?

"13 reasons why" es la serie del momento. La ficción de Netflix estrenó su segunda temporada hace una semana y ya ha generado controversia. De hecho, una asociación de padres en favor de la censura televisiva ha hecho un llamado a la firma de entretenimiento a cancelar el proyecto.

Algunas escenas han sido consideradas demasiado "gráficas" o "sensibles" para el público. En contraparte, el desenlace dejó un poco más de "esperanza", en palabras de su creador, Brian Yorkey.

[A CONTINUACIÓN SPOILERS. SI NO HAS TERMINADO DE VER LA SEGUNDA TEMPORADA DE "13 REASONS WHY" ES MEJOR QUE DEJES DE LEER]

Katherine Langford es Hannah Baker en 13 reasons why Netflix

En el último capítulo, luego de una horrenda agresión sexual vivida en la escuela, Tyler —personaje interpretado por Devin Druid— llega a la fiesta de graduación armado con un rifle automático para "dar una lección al mundo". Sin embargo, prefiere huir de la Policía y así nadie sale herido.

¿Tenían pensado los productores terminar la temporada con una matanza con armas de fuego? "Todos sentimos que eso sería ir demasiado lejos, y aquí está el por qué. Nos propusimos escribir la temporada 2 creyendo que no solo necesitábamos un cierre sino que necesitábamos algo de esperanza", expresó Yorkey.

Y añadió: "Necesitábamos creer que una comunidad de niños podría aprender del trauma de perder a Hannah y cualquier papel que desempeñaran en ella, que pudieran aprender de eso y mejorar la próxima vez. Eso es lo que queríamos ver".