[VIDEO] Actriz chilena internacionaliza su carrera y participará de la cuarta temporada de "Narcos"

"Narcos", una de las series más destacadas del catálogo latinoamericano de Netflix, da un nuevo paso en su relación con Chile. De acuerdo a la revista Ya de El Mercurio, la actriz local Fernanda Urrejola se unirá al reparto de la cuarta temporada.

Allí, interpretará a María Elvira Murillo, casada con Miguel Ángel Félix Gallardo (Diego Luna), que llegó a ser el narcotraficante más poderoso de México, líder del Cartel de Guadalajara y apodado como "El jefe de los jefes".

"Nunca me había tocado algo así, es la producción más grande en la que he estado. Toda esta experiencia me ha sido impresionante", dijo Urrejola en la entrevista.

En cuanto a su trabajo con el actor mexicano de "Rogue One: una historia de Star Wars", la intérprete expresó que "Diego es una megaestrella, pero un hombre muy aterrizado e inteligente. Gran compañero, se nota que tiene un carrete impresionante, empezó a actuar cuando tenía 8 años, entonces sabe cómo es esto".

Fernanda Urrejola AgenciaUno

Además, en cuanto a su proceso de interpretación, Urrejola comentó que debió pulir un acento ligado a la parte norte de México, más "cantadito".

Con esto, la actriz se suma a un proyecto en donde destacó Pedro Pascal, además de Paulina García y Luis Gnecco, entre otros créditos locales.

La cuarta temporada de "Narcos" se estrena durante el 2018 en Netflix.