[FOTO] 'Wonder Woman 1984': Revelan la primera imagen de la villana que se tomará la pantalla

Patty Jenkins, la directora de la nueva cinta de la saga Wonder Woman, dio a conocer la primera imagen de la villana que deberá enfrentarse ante “La Mujer Maravilla”.

Según reveló Jenkins, en Wonder Woman 1984 la actriz Kriten Wiig interpretará a Bárbara Ann Minerva, una arqueóloga que se trasformará en un conocido personaje de la saga DC: Cheetah.

En este adelanto entregado por la directora, se puede observar al personaje en su presumible etapa inicial dentro de la cinta, ya que está rodeada de animales en un lugar que podría ser un museo.

Wonder Woman 1984 tiene fijado su estreno para el próximo 1 de noviembre de 2019, y contará con un elenco compuesto por Gal Gadot como Diana Prince (Wonder Woman), Chris Pine como Steve Trevor y el actor de origen chileno, Pedro Pascal, en un rol aún no revelado.

Cabe recordar que Pascal participó de la serie Game of Thrones como el príncipe Oberyn Martell y en la serie Netflix, Narcos, como Javier Peña.