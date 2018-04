[VIDEO] Fotógrafo y esposo de Mariana Loyola: ¿qué hay detrás del nuevo galán de "Soltera otra vez"?

Este miércoles ha aparecido un nuevo galán en "Soltera otra vez 3". Se trata de Rodrigo Pardow Lorenzo (42), quien llegó a dar vida a "Franco", un simpático pediatra que atiende al hijo de "Cristina Moreno" (Paz Bascuñán).

Y es con esta mujer con la que rápidamente se da un lazo especial, al punto de que la protagonista de la teleserie llegó a soñar con formar una familia con él.

Pardow es fotógrafo de profesión, marido de Mariana Loyola y ha actuado, por ejemplo, en la serie on line “Los jetas” (2011), en la comedia “Pic-nic” de Vía X (2012) y el año pasado se le pudo ver con una participación especial en la serie "Papá mono", de Canal 13 (justamente de pareja de su esposa en la vida real).

Acerca de su vínculo con el mundo de la actuación, Rodrigo contó que “yo estudié en la Escuela de Cine, en donde hicimos cursos de dirección de actores y siempre usaban a alguien como ejemplo y ese alguien era yo, porque no tenía tanto pudor como el resto de mis compañeros. Y a raíz de eso, empecé a actuar en casi todos los cortos que se hacían como ejercicios de la escuela”.

Además de eso, la nueva figura de "Soltera otra vez 3" dio a conocer que hizo un curso de actuación en Madrid el año 2006, que el 2007 tuvo bolos en las teleseries “Papi Ricky" y “Lola” y que a su primer papel en actuación, en “Los jetas”, llegó porque sus amigos Alberto Rengifo (productor) y Emilio Romero (director) sabían de su gusto por actuar, por lo que le pidieron que hiciera el piloto, en el cual tuvo buenos resultados.

El amor con Mariana Loyola

Rodrigo Pardow partió una relación amorosa con Mariana Loyola en el año 2005, se casaron en marzo de 2011 y han formado una familia en la que también destacan la hija de él, Micaela (18), y la de ella, Olivia (15).

Rodrigo y Mariana Loyola filmaron, hace dos años, la película "Malas costumbres" y también se unieron laboralmente con una productora, por lo que claramente les gusta trabajar juntos.

"Nos sentimos muy cómodos en escena, es divertido y lo que destaco es que ella me ayuda un montón, me da seguridad, me dirige y es la mejor escuela que puedo tener a mi lado", señaló él a T13.cl cuando apareció en pantalla su participación en la serie "Papá mono".

