Harvey Weinstein rompe el silencio: "Ofrecí trabajo a cambio de sexo"

El productor cinematográfico estadounidense, Harvey Weinstein, dio una entrevista en la que abordó, por primera vez de manera pública, la serie denuncias que hay en su contra por acoso y abuso sexual y por las que enfrenta una causa judicial.

En diálogo con la revista Spectator, Weinstein admitió haber ofrecido trabajo a mujeres a cambio de mantener relaciones sexuales con él, aunque aseguró que nunca obligó a nadie.

"Nací pobre, feo, judío y tuve que luchar toda la vida para llegar a algún lado. Hay muchas chicas, ninguna chica me miró hasta que triunfé en Hollywood. Sí, les ofrecí trabajos de actuación a cambio de sexo, pero también lo hicieron y aún lo hacen todos. Pero nunca, nunca obligué a una sola mujer", aseguró.

Sin embargo, el columnista de Spectator Taki Theodoracopulos se retractó de la entrevista con Weinstein en la cual citaba al magnate de Hollywood en desacuerdo discutiendo las acusaciones de agresión sexual en su contra.

Declaró a The Hollywood Reporter que "tras 41 años como columnista para Spectator sin retractarme ninguna vez, creo que representé mal la conversación que tuve con el productor en Nueva York el mes pasado. Es mi error. Estábamos conversando sobre Hollywood y podría haber malentendido ciertas cosas sobre los métodos que se llevan allá".

Rose McGowan y Asia Argento

En la conversación que Weinstein tuvo con el reconocido periodista Taki Theodoracopulos, el ex productor también se refirió a las actrices Rose McGowan y Asia Argento, quienes también lo denunciaron por abusos. Incluso, Argento aseguró que Weinstein la violó en 1997 durante el Festival de Cannes.

Respecto a Argento, el productor aseguró que la actriz había sido fotografiada besándose con un francés de la mitad de su edad poco antes de que su novio, el reconocido chef estadounidense, Antonhy Bourdain, se suicidara el pasado 8 de junio.

"Su amiga McGowan afirmó que Asia y Anthony tenían una relación abierta. Obviamente, no era cierto, dice Harvey, pero los hombres muertos no cuentan cuentos, así que las chicas lo inventaron. Harvey hizo un boceto de la historia retorcida para mí y no pude evitar sentir lástima por él. Él, para usar un terrible cliché, se aferraba a cualquier cosa", aseguró el periodista en el artículo.

Theodoracopulos añadió en el texto que Weinstein también habló de cómo perdió su fortuna y negocios con las denuncias y cómo le afectaría a su ya frágil salud una condena en prisión.