"Siempre real, nunca 'inrreal'": J Balvin comparte emotivo mensaje sobre su origen

J Balvin ya está acostumbrado a protagonizar grandes momentos en las redes sociales, donde se ha robado la atención de todos sus fanáticos debido a sus divertidas publicaciones.

Sin embargo, en esta ocasión el tenor del post en Instagram fue distinto. El intérprete de “No es justo” publicó un emotivo mensaje donde expresa todo su agradecimiento a la gente que desde el inicio de su carrera ha estado con él fielmente.

“Y recuerdo que hace un par de años, mi papá me prestaba su carro, pintaba casas en Miami, ahora esto viviendo un sueño”, recordó en el clip. Es que sus inicios sin duda fueron muy humilde y hoy está agradecido del éxito que ha alcanzado su carrera.

Incluso, el cantante aprovechó de recordar cuando su ex pareja le pagaba las comidas y le agradeció por su generosidad: “Mi ex novia, la ‘Mona’, era quien me invitaba a comer. Muchas gracias”.

A pesar de la fama internacional del colombiano, sus amigos de siempre siguen siendo parte importante de su vida.

“Feliz de que aún hablo con mis amigos que me ayudaron desde el principio. Seguimos siendo los mismos. Agradecido y de también poder devolver todas las bendiciones que me dieron, la vida es muy bonita”, añadió Balvin en el video.

“Y sigo pensando que entre más pequeño te haces, más grande te ven”, puntualizó el cantante en el post que también incluyó su destacada frase: “Siempre Real Nunca inReal”.

Una frase que se suma a "siempre papi, nunca inpapi" que el colombiano ha popularizado en redes, y que estaría inspirada en el viral de Nicole Moreno, más conocida como Luli, quien terminó una antigua entrevista con las siguientes palabras: "Fuerte, jamás infuerte".

La publicación ya cuenta con más de 310 mil me gusta y cientos de comentarios que rescatan la humildad del colombiano. “Idolo”, “Real”, “Te amo”, fueron algunos de los mensajes que le compartieron sus fanáticos en la serie de videos.