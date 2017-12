Javiera Contador: "Ha sido un año distinto para mí"

“Ha sido un año distinto para mí”, señala Javiera Contador (43) acerca del 2017 que está cerrando.

La ex figura de teleseries como “Loca piel”, “Amándote” y “Fuera de control” destaca a T13.cl que “hace tiempo que no tenía un año entero sin tele, y la verdad es que ha sido interesante".

En ese sentido, relata que "se me ha abierto mucho el área de la producción de lo que es lo audiovisual, del cine específicamente, entonces ha estado entretenido hincar el diente por otro lado”.

Lo último que hizo Javiera Contador en la pantalla chica fue el matinal de TVN Agencia Uno

La ex conductora de programas como “Si se la puede, gana”, “Mucho gusto” y “Buenos días a todos” declara que “me parece bueno probar otras áreas, y ha sido un buen año de actuación además, que es lo que yo quería también, con la película (`Se busca novio… para mi mujer´), con otros proyectos de cintas y con otros proyectos de teatro”.

Contador manifiesta que “siempre la televisión paga más, pero es absorbente y llega un punto en que uno no puede hacer otras cosas, y yo soy bien de picadillo y me gusta hacer otras cosas, entonces ahora tengo que ver cuál es el mejor puzzle”.

Dentro de esto, la ex protagonista de “Casado con hijos” adelanta que el 2018 “me gustaría hacer más cine y me encantaría hacer un sitcom o una serie, pero ahora no se están haciendo sitcoms. Lo concreto es que estamos viendo proyectos de cine y eso involucra harto tiempo”, agregando que aquello es incompatible con un programa que le demande mucho tiempo.

“Yo llegué a hacer matinales, pero hoy no podría, aunque feliz me encantaría hacer un programa más desordenado”, enfatiza Javiera Contador.

“A mí me encanta animar, pero un franjeado como un matinal implica muchas horas, entonces por tiempo no podría hacerlo”, revela el ex rostro de Canal 13, añadiendo que “un matinal no me permite hacer todas las otras cosas que quiero hacer. Ahora, si existe otro formato, de una temporada, algo semanal o un franjeado más corto, esas puertas están abiertas y feliz volvería la televisión”.