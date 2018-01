Luciano Pereyra habla de su show en Festival de Las Condes y revela su lazo gastronómico con Chile

El cantante argentino Luciano Pereyra tiene un lazo de unión importante con nuestro país, el cual esta noche anotará un nuevo capítulo. Es que el intérprete será parte del Festival de Las Condes, el cual transmite Canal 13. Todo ello con la animación de Martín Cárcamo y Tonka Tomicic.

"Para mí es un honor estar en el Festival de Las Condes, y cada vez que tengo la posibilidad de estar en Chile, es un placer.... más encima con el público multitudinario que tendremos (15 mil personas en el Parque Padre Hurtado), así que estoy con mucha alegría de volver a suelo chileno", destaca Pereyra a T13.cl.

"A todo eso se suma el gusto que es compartir con los amigos chilenos que tengo y realizar algún tour gastronómico, que es algo que me encanta hacer", añade el artista de 36 años de edad.

En ese sentido, Luciano confiesa que en Chile le gusta comer "de entrada, machas a la parmesana, y luego un pastel de jaiba", agregando que de aperitivo "no puede faltar un pisco sour".

En relación al show que presentará esta noche en el Festival de Las Condes, Luciano adelanta que "tendremos canciones que ya me conocen muy bien, como Sin testigos, Perdóname, Enséname a vivir sin ti y el corte de difusión de mi último disco, Como tú, además de lo nuevo de este trabajo". En general, el espectáculo del trasandino durará entre 45 a 60 minutos.

A horas de volver a presentarse en nuestro país, Luciano Pereyra relata que "siento una gran emoción, quiero ya estar arriba de ese escenario".

Acerca de ser el artista que cierre esta segunda noche del Festival de Las Condes y, por consiguiente, la cita musical en su totalidad, el cantante argentino sintetiza que "me da miedo y es una gran responsabilidad, pero ante todo me genera entusiasmo", añadiendo que el ser parte de festivales en nuestro país, como el de Olmué, Viña del Mar y Talca en el pasado, "es algo muy bonito, me gusta estar conectado con los festivales y con la música popular. Es una linda forma de conocer y mezclar las culturas".