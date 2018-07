[VIDEO] De rostro de estelares a una vida sin presiones de la TV: el gran cambio de Álvaro Salas

Una participación especial en el estelar “La movida del Mundial”, de Canal 13, en 2014 y anteriormente la conducción del programa de humor “Coliseo romano”, en Mega, fueron los últimos roles estables de Álvaro Salas en televisión y, por ahora, no tiene intenciones de volver a la pantalla chica.

El humorista y ex rostro de TV señala a T13.cl que “honestamente no la echo de menos. Yo estuve muchos años, con sintonía y rating, y la televisión ha ido evolucionando. Hoy día los programas exitosos son de 18 ó 15 puntos, 20 máximo, son excepciones cuando se logran porcentajes mayores, que lo consiguen las puras teleseries, no programas en vivo, y uno viene de esa otra escuela, cuando marcábamos 40 ó 50 puntos con programas como `Viva el lunes´, pero de verdad que he descansado un poquito de eso”.

Salas comenta que actualmente “sigo haciendo mis eventos, mis actuaciones y mis festivales, y si bien no le cierro las puertas a la televisión, por ahora estoy muy tranquilo. Tendría que ser una propuesta muy interesante para poder pensar en volver”.

Consultado por qué tipo de programa le interesaría hacer, Álvaro responde lo siguiente: “que vuelva la televisión con programas en donde los músicos vayan a hacer música, donde los cantantes vayan a cantar y donde los humoristas vayamos a hacer rutinas… y en estos momentos esos programas no existen. No estoy hablando que la televisión actual sea mala o no, es evolutiva. Antes la llevaban las teleseries, hoy día la llevan los matinales, y yo llevo tantos años en la televisión, he pasado por grandes momentos, y creo que en algún momento volverán los estelares entretenidos, con musicales, shows y espectáculos”.

Ante la consulta de si le interesa volver al Festival de Viña del Mar, Álvaro Salas contesta que “por ahora tampoco. Yo lo viví tres veces, una con Pujillay y dos solo, y uno dice `ya viví esa experiencia, felizmente me fue muy bien y tengo los mejores recuerdos´, pero tampoco es una competencia para coleccionar antorchas y gaviotas. Prefiero sentarme tranquilamente en mi casa y ver cómo sufren otros colegas (ríe)”.

Este 2018, el humorista fue parte del Festival del Huaso de Olmué, en donde logró el peak de sintonía del certamen. Acerca de aquello, relata que “mis intereses van en que se diga `fue con el que más se entretuvo la gente, con el que más se río´, pero de repente te dicen `fuiste trending topic o marcaste la sintonía más alta´, y de verdad que cuando uno va a los festivales, va a que la gente lo pase bien y que resulte todo bien… que haya un comentario por el contenido de la rutina más allá de los números porque uno no va a competir", además de poner énfasis en que “el humor siempre es el que marca el peak en los festivales, sea quien sea, sea el tipo de humor que sea”.

Álvaro Salas fue parte de Olmué 2018 Agencia Uno

En redes sociales se ha dicho que Álvaro Salas es machista con sus rutinas, como la de Olmué 2018 por ejemplo, sobre lo que él manifiesta que “creo que no lo soy, pero todos esos comentarios son de las redes sociales. Y no es que yo no las pesque, sin embargo, yo no tengo, no tengo ninguna de esas plataformas… y como las redes sociales son anónimas, no tienes a quién contestarles”.

A lo anterior, agrega que “no es que no me interesen las críticas, ni las favorables ni las negativas, no las pesco mucho porque las dos son exageradas. Unas dicen que uno es un monstruo, que uno es extraordinario, que uno es fuera de serie, y también es mentira eso, si uno no es tan bueno”.