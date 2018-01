El mundo de la música está de luto. Este lunes falleció Dolores O'Riordan, la vocalista de la banda irlandesa The Cranberries.

La noticia fue confirmada por sus representantes, quienes detallaron que se trató de una muerte sorpresiva, mientras se encontraba en Londres, donde realizaba una sesión de grabación.

"Su familia está devastada", agregaron.

Dolores O'Riordan se presentó en Chile en 2007 como solista, y regresó en 2010 junto a la banda que la hizo internacionalmente famosa con temas como "Zombie", "Linger", "Salvation", entre otros.

La banda irlandesa formada en 1989 saltó a la fama un año más tarde con su disco debut Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, el que vendió más de cinco millones de copias en Estados Unidos.

Luego de esto publicaron "No need to argue", uno de sus discos más exitosos, con singles como el antes mencionado "Zombie" y "Ode to my family". Luego vino un Unplugged, donde mostraron sus temas en un formato más pausado.

Sus otros discos fueron "To the Faithful Departed", "Bury the Hatchet"​ y "Stars", un disco de grandes éxitos. Tras ello la banda se separó por algunos años, en los que O'Riordan lanzó el disco solista "Are You Listening".

En 2009 la banda se reúne y realiza un tour mundial, que la tuvo en Chile. Este es un registro difundido por sus fanáticos.

Luego fue el turno de "Roses", último álbum de estudio. En 2016 The Cranberries lanza "Something Else", un disco de diez éxitos en versión acústica.

En 2017 la agrupación anunció una gira por Europa y Estados Unidos. Sin embargo, en mayo, tuvieron que cancelar las presentaciones por problemas de salud de su vocalista.

Durante años O'Riordan luchó contra la depresión bipolar y los desórdenes alimenticios. En 2014, dio una reveladora entrevista al Belfast Telegraph en la que aseguró haber sido abusada sexualmente durante su niñez. Un año más tarde, profundizó en su enfermedad, señalando que "existen dos lados del espectro. Tu puedes estar extremadamente deprimida y en la oscuridad, y perder el interés en las cosas que amas hacer, así como volverte sumamente maniaca".

Su última publicación en redes sociales fue el 4 de enero.

bye bye Gio. We're off to Ireland pic.twitter.com/d6HKOFJqGB — Dolores O'Riordan (@DolORiordan) 4 de enero de 2018

En desarrollo. Para actualizar la información, haz click en este enlace.