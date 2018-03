Muere el reconocido diseñador de moda Hubert de Givenchy a los 91 años de edad

AFP

El diseñador de modas francés Hubert de Givenchy, leyenda de la alta costura conocida por su colaboración con la actriz Audrey Hepburn, falleció a los 91 años de edad.

Esto lo anunció este lunes a AFP su compañero por medio de un comunicado de prensa.

"El señor De Givenchy falleció mientras dormía el sábado 10 de marzo de 2018", informó el también diseñador Philippe Venet.

Hubert de Givenchy nació el 21 de febrero de 1927 en Beauvais, y llegó a ser el diseñador de cabecera de figuras como Grace Kelly y Jackie Kennedy.

En 1952 fundó la Maison Givenchy, una de las firmas de moda más importantes del mundo y la cual lo llevó al estrellato en la alta costura.

Retirado desde 1996, en los últimos años De Givenchy había sido bien crítico del presente de la moda: "Ahora no hay dirección. No quiero ser duro porque yo ya no estoy directamente implicado en este mundo, pero yo diría que ya no hay elegancia. Incluso entre las clientas que me dieron su confianza cuando las veo hoy".