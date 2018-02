Nicole Kidman y Matthew McConaughey se suman a Daniela Vega como presentadores del Oscar 2018

La Academia continúa definiendo algunos detalles faltantes para la ceremonia de los premios Oscar 2018. El evento que galardona a lo mejor de la industria cinematográfica se realizará este domingo 4 de marzo, con una planilla de presentadores que sigue conformándose.

De hecho, este martes se definió un nuevo equipo de actores y directores que tendrán la labor de anunciar a los ganadores.

Nicole Kidman, Matthew McConaughey, Jane Fonda y Lupita Nyong'o, entre otros, fueron confirmados como presentadores junto a Helen Mirren, Jodie Foster y el comediante Dave Chappelle.

La planilla se sumará a otros personajes de Hollywood como Mahershala Ali (último ganador del Oscar a Mejor Actor de Reparto), Viola Davis (última ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto), el arácnido Tom Holland, Emma Stone (última ganadora del premio a Mejor Actriz) y Margot Robbie (nominada este año a Mejor Actriz).

También a la chilena Daniela Vega, protagonista de "Una mujer fantástica", filme de Sebastián Lelio que compite en la categoría de Mejor Película Extranjera.

En cuanto a los shows musicales, el actor mexicano Gael García Bernal tendrá presencia estelar, cuando suba al escenario con su compatriota Natalia Lafourcade y el estadounidense de raíces aztecas Miguel para cantar "Recuérdame (Remember me)", parte del filme "Coco" —también nominada a Mejor Película Animada—.

Además del trío latinoamericano, la ícono del R&B estadounidense, Mary J. Blige, interpretará "Mighty river" de la película "Mudbound"; Andra Day y el rapero Common cantarán "Stand up for something" de "Marshall"; Keala Settle hará lo propio con "This is me" de "El gran showman"; y Sufjan Stevens "Mystery of love" de "Llámame por tu nombre" —nominada en varias categorías, como Mejor Película y Mejor Actor—.