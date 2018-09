[VIDEO] Noel Gallagher tendrá su primer concierto en Concepción

Noel Gallagher, el polémico ex guitarrista y líder de Oasis, debutará en Concepción.

El músico de Manchester junto a su banda High Flying Birds realizarán su primer concierto en Chile fuera de Santiago el 30 de octubre en el Gimnasio Municipal de la ciudad.

La cita será parte del Ciclo Colors Night Lights 2018 —y su primer sideshow en regiones—, que tendrá su jornada central el 31 de octubre en el Velódromo del Estadio Nacional.

En Santiago, el hombre de "Don't look back in anger" —que viene a mostrar su último disco "Who built the moon?" (2017)— compartirá festival con Foster The People y el productor electrónico Jinco, entre otros números que se darán a conocer durante las próximas semanas.

Las entradas para el show de Noel Gallagher en Concepción comienzan a venderse este martes 4 de septiembre en modalidad preventa, hasta agotar stock, a través de sistema Ticketplus.cl, supermercados Líder, Express de Líder, ACuenta y Ekono.