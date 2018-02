Pancho Saavedra ahora va por la animación de Dichato: “Cada año tiene que ser mejor que el otro”

El 2017 se consolidó con “Lugares que hablan”, estrenó una nueva apuesta muy bien recibida, (“Contra viento y marea”) y logró tres premios Copihue de Oro, entre ellos el de Revelación y Rey. Y este 2018 ya se aspecta bueno para Pancho Saavedra, quien prepara nuevas temporadas de sus exitosos espacios y será el encargado de co-animar Dichato 2018, la alegría se hace Festival, en compañía de Diana Bolocco.

El espectáculo musical y de humor tendrá su primera noche este sábado en Canal 13 (después de Teletrece) y sobre su rol declara a T13.cl que “con Diana estamos muy contentos, porque ya hemos animado en distintas ocasiones, nos queremos mucho, tenemos onda, tenemos química, y yo encuentro que es súper justo que seamos distintos los animadores que estamos a cargo de diferentes eventos del canal”.

Este comunicador audiovisual destaca que “yo estoy contento de poder presentar a una súper parrilla de artistas y, además, en un festival que tiene un sentido tan emocionante, que nace después de una tragedia para reconstruir y reactivar Dichato. Eso me parece muy interesante”, añadiendo que “yo creo que pensaron en nosotros porque justamente tenemos onda con las regiones, porque tenemos onda con Chile”.

Acerca de la preparación para este festival televisado juntos, Saavedra señala que “con la Diana creemos que tenemos que tener muy clara la información, pero también hay una cosa de mirarnos y de conectar. Yo creo que tú puedes manejar muchas cosas, pero cuando nosotros nos miramos, todo va fluyendo, y eso es importante”, a lo que agrega que “yo no creo en sentarnos a ensayar el libreto de memoria, yo creo en tener clara la información, en que los dos podamos, de alguna manera, dar rienda suelta al talento que tenemos y a lo que sabemos hacer”.

Consultado por lo que más destaca de Bolocco y el trabajar con ella, Pancho responde que “son muchas cosas: su sencillez, su simpleza, su simpatía y su profesionalismo”.

Diana Bolocco y Pancho Saavedra animan Dichato 2018 Agencia Uno

En tanto, acerca de tomar el desafío de Dichato tras un 2017 en que se incluso se le catalogó como el hombre del año, el rostro del 13 explica que “del título del gran 2017 yo no me hago cargo, porque yo lo he leído harto, pero no me puedo hacer cargo de eso. Yo siempre digo que cada año tiene que ser mejor que el otro, uno tiene que trabajar para eso. Si uno echa en los huevos, un chilenismo, yo creo que las cosas no resultan, pero cuando uno trabaja, cuando una persona es profesional, cuando una persona se la juega por su trabajo, yo encuentro que las cosas tienen que ir pasando”.

En ese sentido, sintetiza que “yo de lo que me hago cargo es de decirle a la gente que voy a enfrentar un 2018 trabajando, y trabajando mucho”.