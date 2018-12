Paul McCartney en Chile: Venta de entradas es inminente tras confirmación de fecha

Confirmando los rumores que venían hace algunas semanas, Paul McCartney oficializó este lunes su próxima visita a Chile durante marzo de 2019.

El concierto de Paul McCartney será el 20 de marzo en el Estadio Nacional y las entradas saldrán a la venta el 7 de diciembre vía Puntoticket y unos días antes se habilitará una preventa para clientes de Entel que paguen con tarjeta Cencosud.

La fecha será parte de la gira "Freshen Up" y marca el recreso de McCartney a Chile luego de su concierto en 2014. "No puedo creer que hayan pasado casi cinco años desde nuestros últimos shows allí. Siempre hemos tenido momentos increíbles en nuestras visitas y la gente de Chile realmente sabe cómo armar una fiesta y siempre son muy acogedores. No puedo esperar para verlos en marzo", destacó el artista.

McCartney se encuentra promocionando su disco "Egypt Station", su décimosexto registro de estudio que fue lanzado en septiembre y se transformó en su primer álbum número uno en las listas de éxitos de American Billboard.

los precios comienzan en los $ 46.400 en su valor general hasta los $ 568.400.