Paz Bascuñán tras denuncias contra Nicolás López: No he hablado porque no me han salido las palabras

Luego de las denuncias de abuso de poder y acoso sexual que ocho mujeres del mundo del espectáculo hicieran a la revista Sábado en contra del director de cine Nicolás López, este miércoles se ha referido al tema Paz Bascuñán.

Nicolás López y Paz Bascuñán Agencia Uno

La actriz ha sido la protagonista de los últimos éxitos del cineasta, como "Sin filtro" y "No estoy loca", es amiga de éste y también es esposa de Miguel Asensio, productor y ahora ex socio de López en la productora Sobras.

Bascuñán compartió en su cuenta de Instagram una imagen en gris y el siguiente texto:

"No he hablado porque no me han salido las palabras. Cuando sientes dolor, es fácil que te equivoques porque tienes rabia, pena, asombro y mientras eso no decante un poco para poder expresarse con claridad, es mejor esperar. No vi las señales de mujeres que se sentían abusadas a mi alrededor y eso me duele. He sido una persona atenta y dispuesta a ponerme al servicio de quien necesite ayuda, lo saben quienes han compartido conmigo amistad y trabajo. Entiendo que las personas que viven situaciones de abuso, las viven en el silencio, incluso más, desde afuera, uno podía pensar que había relaciones de cercanía o amistad. Condeno cualquier tipo de abuso, venga de alguien cercano o de un desconocido. Solidarizo profundamente con cualquier mujer que haya sido abusada. Nicolás es un amigo y no soy capaz de darle la espalda en un momento así. Pero es él, como adulto, quien se debe responsabilizar. Algunas de las mujeres que han denunciado, también son personas a las que estimo con genuino cariño. Jamás encubriría un abuso porque va completamente contra mis valores. Sólo espero un proceso justo que investigue a fondo, para que cada persona se haga cargo de las consecuencias de sus actos".