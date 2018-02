Paz Bascuñán y el hito que vivió con "Soltera otra vez": "Es como si nunca nos hubiéramos alejado"

"Está más grande y tiene las cosas más claras, pero sigue siendo ella con su manera de mirar el mundo", señala Paz Bascuñán acerca de su querido y emblemático rol en teleseries, "Cristina Moreno" de "Soltera otra vez".

La apuesta de ficción volverá a las pantallas de Canal 13 desde este lunes, cuando después de "Tele13" parta la tercera temporada de esta exitosa telenovela, algo nunca antes visto con una producción de este tipo en la televisión chilena.

A cuatro años de su segundo ciclo, "Soltera otra vez" retornará en grande y lo hará con su protagonista embarazada. "Ella está a punto de cumplir 40 años y eso también es importante, porque es algo no menor en la vida de una mujer, es un vuelco gigante y más encima con un embarazo por primera vez", destaca Bascuñán.

Acerca de la inminente maternidad de su rol, Paz declara que "es otra faceta, una faceta muy marcadora en las mujeres y llena de temas también, temas por montón, desde que sabes que estás embarazada hasta cómo vives el embarazo, tu parto y la crianza... o qué pasa con el padre. Hay muchos temas que tocar y con los que uno se puede sentir identificado".

La actriz de Canal 13 cuenta que el reencuentro que vivió con el equipo liderado por Herval Abreu fue espectacular y que "es como cuando tú dejas de ver a un amigo y te juntas y a los diez minutos ya sientes como si no te hubieras separado de esa persona. De verdad que es como si nunca nos hubiéramos alejado", agregando que su papel y la teleserie no han dejado de generar cosas en la calle: "a mí me pasa que sigue teniendo mucha repercusión. Yo vivo día a día cómo esta teleserie está viva, porque la gente me habla todo el tiempo de Cristina".

La ex figura de producciones como "CerroAlegre" y "Preciosas" relata que​ "era bien desafiante hacer una tercera temporada, nunca se había hecho algo así en la televisión, entonces me pregunté ¿de qué vamos a hablar?, pero rápidamente me hizo sentido el guión. Aquí se está hablando de algo nuevo, de la maternidad, y es hablar de esta mujer que ha crecido y de en qué están todos", añadiendo que la apuesta "quedó excelente, súper renovada y entretenida. Lo pasamos bien haciéndola".

En torno a cómo cree que será la recepción de "Soltera otra vez 3", su protagonista manifiesta que "yo creo que va a ser bonito, la gente se va a reencontrar con estos personajes tan queridos y los va a volver a gozar. Va a reirse, emocionarse y una vez más se va a sentir identificada".