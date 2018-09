Quentin Tarantino encuentra a su Charles Manson para la película "Once Upon a Time in Hollywood"

"Once Upon a Time in Hollywood", la próxima película de Quentin Tarantino, continúa tomando forma.

La cinta que cuenta en su reparto con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie ya encontró al actor que interpretará a Charles Manson. El rol del famoso criminal quedó en manos del australiano Damon Herriman —de la serie "Justified" de FX, que también cuenta con un pequeño paso por "Breaking bad"—.

Damon Herriman será Charles Manson en la nueva película de Quentin Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood" AFP

Durante agosto, además, Entertainment Weekly confirmó que la actriz chilena Lorenza Izzo también tendrá un papel en la película.

"Once Upon a Time in Hollywood" reúne la historia de Rick Dalton (DiCaprio), una ex estrella de una serie del Oeste, y su doble de acción, Cliff Booth (Pitt), que buscarán triunfar en un Hollywood que ya no reconocen, con la muerte de Sharon Tate (Robbie) a manos de la secta encabezada por Manson.

La película dirigida por Quentin Tarantino se estrena el 9 de agosto en los cines de Estados Unidos.