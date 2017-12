¿Sabías que Hugh Jackman era la segunda opción? Este es el actor que debió ser Wolverine en "X-Men"

Aunque su filmografía cuenta con grandes interpretaciones e incluso una nominación al Oscar por "Los miserables" (2013), la carrera de Hugh Jackman está eclipsada por el rol de Logan/Wolverine en "X-Men".

El mutante no tiene otro rostro que no sea el del actor australiano. Pero la historia pudo ser algo distinta.

Jackman nunca fue la primera opción de Fox para interpretar a Wolverine. De hecho, la firma de entretenimiento tenía todo listo para cerrar el trato con Dougray Scott, el escocés de 52 años reconocido por su trabajo en la serie "Desperate Housewives" o como villano en la película "Misión Imposible 2" (2000).

Lamentablemente para los intereses de la producción, su apuesta les reconoció que no podía compatibilizar su trabajo en el filme protagonizado por Tom Cruise junto con el de "X-Men", así que dio un paso al costado.

Allí entró Hugh Jackman de manera definitiva, que en declaraciones a The Hollywood Reporter aseguró que fue a pedirle perdón a Dougray Scott por tomar su lugar en la saga.

"Me encontré con él al principio, así que pude pedirle disculpas. Me dijo 'son solo negocios, pero has conseguido uno de los mejores papeles del mundo, así que aprovéchalo'. Recuerdo estar impresionado por eso y por su clase y, con suerte, sea un tipo lo suficientemente grande como para que, cuando alguien llegue, pueda hacer exactamente lo que hizo conmigo... Me siento afortunado por ser parte del legado de ese personaje", expresó el intérprete.

Tras "Logan" (2017), Jackman dijo adiós al personaje, quedando en la historia de las películas de acción y fantasía.